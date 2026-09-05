Una escultura comunitaria reivindica identidad rural, memoria y sostenibilidad en La Rioja

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Rebeca Palacios

Logroño, 5 sep (EFE).- El equipo internacional de escultores Divergente ha concebido para Ventosa (La Rioja) la intervención artística 'Carmen', una obra de creación comunitaria que reivindica identidad rural, memoria, sabiduría, territorio y sostenibilidad, ya que el proyecto ha recuperado madera de encina recogida en los bosques del entorno.

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Así lo ha detallado a EFE la sevillana Marta Fresneda, quien junto a Gabriel Muñoz (Costa Rica) y Marcos Torandell (Mallorca) forma parte del equipo Divergente, que ha desarrollado durante este verano un proyecto artístico y comunitario comprometido con este pueblo riojano.

Esta escultora, afincada en Florencia (Italia), ha precisado que los tres artistas se conocieron en un evento escultórico en Portugal y conectaron al comprobar que les unían "las mismas inquietudes y principios éticos: la ecología, la dignidad, los derechos humanos y el reciclaje".

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Entonces, ha agregado, decidieron formar Divergente para crear obras de arte y esculturas monumentales a partir de la sostenibilidad del material, con piezas procedentes de la naturaleza a las que dan una nueva oportunidad.

En el caso de Ventosa, los artistas han compartido el proceso creativo con vecinos y visitantes durante su estancia este verano, con actividades participativas de recogida de materiales y diferentes acciones y talleres, entre ellos 'Señales con alma', vinculado al Camino de Santiago que atraviesa el pueblo, y 'Fragmentos del bosque'.

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A finales de julio, Divergente presentó cinco propuestas inspiradas en la identidad, el paisaje y la historia de Ventosa: 'Ventana', 'Ventosa-Identidad', 'Anciana naturaleza', 'Camino' y 'Juego'.

Tras una votación, que fue presencial y telemática, vecinos, peregrinos y visitantes eligieron la opción 'Anciana naturaleza', de la que ha nacido la escultura 'Carmen', que se enmarca en la iniciativa local '1 km de arte'.

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"Nos hemos insertado en el pueblo, conviviendo con ellos durante un mes y medio, lo que ha permitido desarrollar unos lazos a través de las asambleas participativas y los talleres celebrados", ha indicado.

Durante este proceso, los escultores comprobaron que, debido al riesgo de incendios forestales, se habían realizado muchas talas de árboles en los bosques cercanos, pero si no se recogía esa madera podría arder y generar fuegos en el monte.

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Entonces decidieron incorporar la madera de encina a la obra 'Carmen', cuyo nombre es un homenaje a todas las mujeres de la tierra que han sido "muy poco reconocidas en la historia".

"La palabra Carmen representa la ternura, la sabiduría, la identidad, la tierra, el cuidado y todos los saberes que se transmiten a través de las mujeres, como han hecho muchas ancianas de Ventosa", ha explicado.

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Sobre una estructura de acero inoxidable, se ha esculpido un rostro de mujer en madera de haya y encina, tratada con un producto para aguantar las inclemencias climáticas.

Otro de los trabajos de Divergente es la escultura monumental 'Pau', creada en Mallorca a partir de los troncos y ramas de árboles rotos por el temporal Juliette, que azotó las Islas Baleares en febrero de 2023. EFE

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(Foto)