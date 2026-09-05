Terzic: “Este equipo nos va a dar más celebraciones como la de hoy”

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Bilbao, 5 sep (EFE).- Edin Terzic, entrenador del Athletic Club, quiso destacar el buen desempeño de su equipo en el triunfo logrado este sábado en San Mamés frente al Atlético de Madrid (3-0) al afirmar que “este equipo, que trabaja duro, nos va a dar más celebraciones como las de hoy”.

El alemán, en su comparecencia en la sala de prensa posterior al encuentro, admitió que “siempre es bueno ganar partidos, especialmente en casa”. También elogió “el ambiente, que ha sido increíble”. “Hemos logrado seis puntos en los dos últimos partidos, esto nos va a ayudar a alcanzar los objetivos. Estamos contentos con el rendimiento”, añadió.

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Terzic manifestó que “creo que esto es lo que la gente quiere ver, a un equipo que está listo para luchar de todas las formas posibles para ganar partidos”. Además, incidió en que “en el mundo del fútbol moderno, necesitas adaptarte, hemos visto enfoques diferentes en los cuatro partidos disputados”.

En ese mismo sentido, dijo que “no hay una sola manera de ganar partidos. Hay muchas formas diferentes de ganar y en los cuatro partidos hemos mostrado muchas maneras distintas de cómo queremos jugar al fútbol”.

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Sobre los elogios que Simeone brindó a los suyos tras el encuentro, Edin Terzic afirmó que “veo a un equipo que está listo para luchar por las victorias”. “No puedo prometer cuántas victorias van a ser. No puedo prometer a dónde nos va a llevar eso al final de la temporada o en los próximos años, pero veo a un equipo que está listo para luchar por cada tres puntos”.

“Creo que la gente vino con una sonrisa, disfrutó del partido con una sonrisa y se fue con una sonrisa, y esa es la mejor manera de hacer que vuelvan al próximo partido”, se felicitó el alemán. EFE

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FRC/jl