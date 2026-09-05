Temas del día de EFE España del domingo 6 de septiembre de 2026

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CEUTA INMIGRACIÓN

Ceuta - El Gobierno trata de acelerar la acogida temporal de migrantes en Ceuta mientras tramita sus expedientes, y con ese objetivo ha iniciado ya las obras para levantar tiendas de campaña en el Puerto y otros emplazamientos de la ciudad, en contra de la opinión de las autoridades locales y asociaciones vecinales.

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SEMANA POLÍTICA

Madrid - El Congreso y el Senado reanudan esta semana su actividad ordinaria y ambas cámaras celebran sesiones plenarias, con todas las miradas en la crisis migratoria de Ceuta, pero también en la reactivación de los juzgados y la evolución de las causas que afectan al PSOE.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efservicios: 8023567955)

AÑO JUDICIAL

Madrid - El rey Felipe VI preside el próximo jueves el acto de apertura del Año Judicial, con la crisis de Ceuta como telón de fondo tras las últimas polémicas del Ejecutivo con el Poder Judicial por la tramitación del informe policial que señala a Marruecos y la gestión de la futura visita del monarca a la ciudad autónoma.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efservicios: 8023014769)

MONARQUÍA LEONOR

Madrid - Con "mucha ilusión y normalidad" esperan a la princesa Leonor en la Universidad Carlos III de Madrid este lunes, cuando comenzará las clases del grado de Ciencias Políticas que estudiará los próximos cuatro años, una etapa universitaria que tendrá que compatibilizar con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efservicios: 8023555377)

CURSO ESCOLAR

Madrid - La vuelta al cole no implica solo libros de texto, también la oportunidad de incorporar la lectura recreativa. Cada curso, las editoriales se ponen en contacto con docentes y centros educativos para conocer, de primera mano, qué interesa a los alumnos, de Primaria a Bachillerato, y hacer sus recomendaciones.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efservicios: : 8022997459)

COMEDOR ESCOLAR

Madrid - La vuelta a los colegios y, por ende, a los comedores, trae consigo la implementación definitiva del decreto que revisa la composición de los menús escolares, un cambio normativo que lleva aparejado un impacto económico para las empresas de cáterin y que, en líneas generales, aplauden las familias.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efservicios: 8022327117)

SALARIO MÍNIMO

Madrid - El Ministerio de Trabajo encara en las próximos meses la negociación para abordar una nueva subida del salario mínimo en 2027 con el repunte de la inflación de fondo, un factor que anticipa más tensiones también en el ámbito de la negociación salarial entre empresas y sindicatos.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023621634)

FARO SANTANDER

Santander - El director de Faro Santander, Daniel Vega, cuenta en una entrevista con EFE los objetivos y retos de este centro cultural, que mostrará al público la colección de arte de la entidad bancaria, la colección Gelman con piezas únicas del arte mexicano, exposiciones temporales con obras internacionales y espacios para la tecnología y la investigación artística.

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PALEONTOLOGÍA CUENCA

Carrascosa del Campo (Cuenca) - Un equipo de 17 paleontólogos de diferentes universidades internacionales e instituciones científicas trabaja desde hace cuatro años en la cuenca del Loranca, en Cuenca, para investigar una transición climática de hace 30 millones de años, en el Oligoceno, mediante fósiles de la fauna. Por Alba Córdoba de la Cruz.

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MÚSICA DISCOS

Madrid - Madonna, Olivia Rodrigo, Raye, Ariana Grande, Charlie XCX por partida doble o Quevedo en España. 2026 ha dejado ya una cosecha histórica de discos, a la que en otoño habrá que añadir nuevos trabajos de Miley, Lana del Rey, Queens of the Stone Age y Fontaines D.C., además de las posibles sorpresas.

(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 55016517836)

TURISMO VINO

Madrid- La vendimia pasa del campo a la fiesta en numerosas celebraciones que salpican la geografía española y suponen un empujón para el turismo en las zonas vinícolas; experiencias como rutas 4x4 entre las vides, catas desde la cuba y desfiles históricos se suceden para acercar al público a esta actividad agrícola.

(Texto) (Recursos de archivo en Efservicios: 8023082005)

TIEMPO CALOR

Madrid - Las temperaturas significativamente altas casi al comienzo del otoño se mantienen una jornada más en la mayor parte de la Península y en áreas de ambos archipiélagos, con máximas que pueden alanzar los 40 grados en el Guadalquivir y puntos del nordeste.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

12:00h.- Getafe.- PARTIDOS PP.- El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, clausura las Jornadas Parlamentarias del Grupo Popular de la Asamblea de Madrid. Hotel Eurostars EXE Getafe. Calle Chamberlain, 1. (Texto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

13:00h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, visita Ceuta, donde se reúne con mujeres migrantes, en la sede de la Delegación del Gobierno, para luego visitar el dispositivo de atención humanitaria instalado en la Hípica, reunirse con entidades sociales y con equipos que trabajan en la prevención, protección y respuesta ante la violencia contra las mujeres y visitar el centro de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual. (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

Pamplona.- TOMATE ANTIGUO.- XI Concurso de Tomate Antiguo de Pamplona para reconocer el trabajo de los hortelanos y contribuir a conservar las variedades tradicionales. Parque de la Runa

11:00h.- Mogán (Gran Canaria).- FERIA AGUACATE.- La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el concejal de Agricultura, Neftalí Sabina, asisten a la celebración de la IX Feria del Mango y Aguacate de Verano de Mogán, que tendrá lugar este domingo, día 6 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, en la avenida Los Marrero, Playa de Mogán. Avenida de Los Marrero, Playa de Mogán

11:30h.- Vélez-Málaga (Málaga).- FESTIVAL AÉREO.- XI Festival Aéreo Internacional de Torre del Mar. Playa de Torre del Mar (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Pamplona.- PRIVILEGIO UNIÓN.- Feria Medieval dentro de los actos de la celebración este fin de semana del Privilegio de la Unión, que sumó los originarios burgos para fundar la ciudad de Pamplona. Casco Antiguo.

11:00h.- Barcelona.- INCENDIOS FORESTALES.- Los Agentes Rurales atienden a los medios para informar sobre la restricción de accesos a los espacios naturales Serra de Mont-roig y Baronia de Rialb por la activación del nivel 4 del Plan Alfa, por peligro extremo de incendio forestal. https://maps.app.goo.gl/3LWc6EvBoioKJr1e7?g_st=aw. (Texto)

12:00h.- Madrid y otras ciudades.- ANIMALES PROTESTA.- Gestoras de colonias felinas de más de 25 provincias salen a la calle en una movilización de alcance estatal para denunciar la situación que atraviesan los gatos comunitarios en toda España. (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

Gijón.- CULTURA COMETCON.- El Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón acoger la decimocuarta edición de CometCon, un evento de cultura joven y ocio alternativo del norte de España que ofrecerá más de 200 actividades y mantendrá su apuesta por los videojuegos, la literatura y el cine. Recinto ferial Luis Adaro.

18:30h.- Aranjuez (Madrid).- TOROS ARANJUEZ.- Tradicional corrida goyesca del Motín con Morante dela Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado en Aranjuez. Plaza de toros de Aranjuez (Texto) (Foto).

21:30h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- 'Nazareno y Olivares. Homenaje a Fosforito' Ciclo ‘Flamenco a pie de calle’, dentro de ‘Otras perlas’. Actividades paralelas). Museo de Artes y Costumbres Populares (Plaza de América. Parque de María Luisa).

EFE

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