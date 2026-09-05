Espana agencias

Prados, Selton y Monreal, novedades en la convocatoria del Athletic

Guardar

Bilbao, 5 sep (EFE).- La entrada de Beñat Prados y de los canteranos Iker Monreal y Selton Sánchez son las tres novedades en la lista de 23 jugadores convocados por el entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, para el partido de este sábado en San Mamés (16.15 horas) contra el Atlético de Madrid.

Prados, recuperado de una lesión muscular que le ha hecho perderse los dos últimos partidos, y Selton se estrenan esta temporada en una convocatoria mientras que Monreal ya viajó la pasada semana a Barcelona para el encuentro del Camp Nou.

PUBLICIDAD

Respecto a la citación del último partido, el del pasado domingo en Balaídos, estos tres futbolistas ocupan los puestos del lesionado Canales, de Djaló, que no ha entrenado esta semana con el grupo por problemas físicos, y de Adama, cedido al West Ham. Además, han vuelto a quedar fuera Vivian, por lesión, y Serrano.

Por lo tanto, los 23 jugadores citados para el partido frente al Atlético de Madrid son Unai Simón, Padilla, Paredes, Yeray, Prados, Berenguer, Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Guruzeta, Areso, Laporte, Rincón, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Rego, Maroan, Navarro, Gerenabarrena, Monreal, Johaneko y Selton. EFE

PUBLICIDAD

ibn/apa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La propuesta del PP para Ceuta: reforma de la Ley de Extranjería, más Frontex, refuerzo de la frontera y 650 millones para las dos ciudades

El Partido Popular ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para hacer frente a la crisis en la ciudad autónoma que se votará la próxima semana

La propuesta del PP para Ceuta: reforma de la Ley de Extranjería, más Frontex, refuerzo de la frontera y 650 millones para las dos ciudades

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

La sociedad patrimonial del empresario gallego alcanzó cifras históricas pese a la desaceleración de sus rentas inmobiliarias, en un ejercicio marcado además por el relevo en su cúpula directiva

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

España vive su verano más mortífero por ahogamientos: 239 personas han perdido la vida entre junio y agosto

Los espacios acuáticos en los que se han registrado más fallecimientos en lo que llevamos de año son las playas, seguidas de los ríos y las piscinas

España vive su verano más mortífero por ahogamientos: 239 personas han perdido la vida entre junio y agosto

El puente más alto de Europa que se construye en Sevilla acumula dos décadas de obras y se enfrenta al bloqueo judicial: un megaproyecto marcado por las polémicas

El Ministerio de Transportes mantiene como horizonte oficial el cierre completo de los 77,4 kilómetros de la SE-40 para 2030 o 2031

El puente más alto de Europa que se construye en Sevilla acumula dos décadas de obras y se enfrenta al bloqueo judicial: un megaproyecto marcado por las polémicas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La propuesta del PP para Ceuta: reforma de la Ley de Extranjería, más Frontex, refuerzo de la frontera y 650 millones para las dos ciudades

La propuesta del PP para Ceuta: reforma de la Ley de Extranjería, más Frontex, refuerzo de la frontera y 650 millones para las dos ciudades

El puente más alto de Europa que se construye en Sevilla acumula dos décadas de obras y se enfrenta al bloqueo judicial: un megaproyecto marcado por las polémicas

Bruselas financia dos centros de acogida temporal de migrantes en Senegal dentro de un modelo de cooperación migratoria que la UE ya aplica en Mauritania

Simulan un accidente de tráfico y resultan heridos para cobrar el seguro, pero les sale mal: un desguace de Jerez de la Frontera (Cádiz) les delata

La Policía Nacional advierte sobre los riesgos de las redes: “¿Qué pasaría si un supuesto cazatalentos le pide a un menor fotos a cambio de dinero?”

ECONOMÍA

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

Necesitas ahorrar más de 100.000 euros para comprar una vivienda protegida: el caso de Boadilla y sus casas públicas para la “clase media-alta”

El caso de Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, reabre el debate sobre la falta al trabajo por depresión: ¿qué dice la ley?

Cómo se gana una demanda sin tener que ir a juicio: según el abogado Sergio Capellán, todo se trata de que haya un “conflicto”

Buscan voluntarios en un pueblo de Asturias para cuidar de animales y hacer tareas de jardinería con solo 15 horas semanales de trabajo

DEPORTES

La ‘operación rescate’ de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “Tiene que empezar a jugar para que no le piten”

La ‘operación rescate’ de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: “Tiene que empezar a jugar para que no le piten”

El Betis tumba al Real Madrid con un gol de Parrott y un penalti de Mbappé detenido por Valles en el descuento

Alcaraz supera un partido irregular ante Wu y se cita con Tommy Paul en los octavos del US Open

Toni Nadal ve favorito a Carlos Alcaraz en el US Open: “Le está pegando a la pelota igual que antes”

La prensa marroquí estalla contra Luis de la Fuente por su visita a Ceuta: “El fútbol español se politiza al más alto nivel”