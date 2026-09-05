Prados, Selton y Monreal, novedades en la convocatoria del Athletic

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Bilbao, 5 sep (EFE).- La entrada de Beñat Prados y de los canteranos Iker Monreal y Selton Sánchez son las tres novedades en la lista de 23 jugadores convocados por el entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, para el partido de este sábado en San Mamés (16.15 horas) contra el Atlético de Madrid.

Prados, recuperado de una lesión muscular que le ha hecho perderse los dos últimos partidos, y Selton se estrenan esta temporada en una convocatoria mientras que Monreal ya viajó la pasada semana a Barcelona para el encuentro del Camp Nou.

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Respecto a la citación del último partido, el del pasado domingo en Balaídos, estos tres futbolistas ocupan los puestos del lesionado Canales, de Djaló, que no ha entrenado esta semana con el grupo por problemas físicos, y de Adama, cedido al West Ham. Además, han vuelto a quedar fuera Vivian, por lesión, y Serrano.

Por lo tanto, los 23 jugadores citados para el partido frente al Atlético de Madrid son Unai Simón, Padilla, Paredes, Yeray, Prados, Berenguer, Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Guruzeta, Areso, Laporte, Rincón, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Rego, Maroan, Navarro, Gerenabarrena, Monreal, Johaneko y Selton. EFE

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ibn/apa