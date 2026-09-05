Pogacar no correrá más esta temporada y amplía contrato con el UAE hasta 2032

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Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El ciclista esloveno Tadej Pogacar no volverá a correr más esta temporada después de la fractura de la clavícula izquierda que sufrió en la Vuelta a España el pasado 29 de agosto, según ha comunicado su equipo, el UAE Emirates Team, que ha comunicado la ampliación del contrato del corredor hasta 2032.

Tras su operación en Barcelona el pasado lunes, día 2, Pogacar y el UAE han decidido que "no regresará a las carreras esta temporada" con el fin de "concentrarse plenamente en su recuperación y rehabilitación", informa la escuadra emiratí en un comunicado.

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"En este momento, lo más importante es recuperarme adecuadamente y darle a mi cuerpo el tiempo que necesita", asegura el pentacampeón del Tour de Francia, de 27 años. EFE