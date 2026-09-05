Palomino: "Este título va por Lourdes y el resto de lesionadas"

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Vigo, 5 sep (EFE).- La portera Ana Belén Palomino, decisiva en la victoria del Rocasa sobre el Bera Bera con una parada a Elba Álvarez a falta de 30 segundos, dedicó el título de la Supercopa de España a su compañera de puesto Lourdes Guerra, que sufrió una grave lesión de rodilla en el minuto 8 del partido.

“Cualquier lesión a nivel de cabeza te choca. Es una lástima que una compañera se lesione, pero nosotras teníamos que seguir y esta victoria es por Lourdes y el resto de compañeras que están lesionadas”, manifestó tras el encuentro.

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A la exguardameta del BM Porriño, uno de los refuerzos veraniegos del conjunto canario, no le sorprendió la igualdad del encuentro porque “todos los partidos contra Bera Bera son muy sufridos hasta el final”.

“Veníamos aquí con muchas ganas y mucha ilusión, y eso se nos ha dado un plus para llevarnos el partido”, destacó. EFE

Dmg/sab