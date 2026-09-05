Pablo García: "Hemos salido un poco desconectados en la segunda parte"

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Leganés (Madrid), 5 sep (EFE).- Pablo García, delantero del Real Racing Club de Santander, lamentó la derrota frente al Rayo Vallecano (3-2) y opinó que al inicio de la segunda parte, cuando encajaron el tercer tanto, salieron "un poco desconectados".

El delantero sevillano, que esta semana se convirtió en nuevo jugador del Racing procedente del Betis, dijo marcharse "contento con el golito marcado" y se mostró esperanzado en que esta temporada sean "muchos más" con esta camiseta.

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El conjunto cántabro se adelantó dos veces en el marcador pero ambos goles fueron neutralizados por el Rayo, que acabó remontando a los dos minutos de la segunda parte.

"Hemos salido un poco desconectados en la segunda parte. Sabemos que el Rayo te hace gol con poquito y nada más, a seguir mejorando y pensar en el siguiente. Me quedo con el sacrificio del equipo", concluyó. EFE

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