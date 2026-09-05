Ford Almussafes presentará a los sindicatos su propuesta laboral y salarial de 2027 a 2030

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Valencia, 5 sep (EFE).- La dirección de Ford Almussafes (Valencia) presentará la próxima semana a los sindicatos de la factoría su propuesta de condiciones laborales y salariales para los próximos cuatro años que entrarán en vigor a partir de 2027, el llamado Acuerdo por la Electrificación 2030, y que posteriormente se convertirán en convenio colectivo.

La comisión negociadora para el Acuerdo 2030 se constituyó el pasado 20 de mayo y hasta el momento ha celebrado cinco reuniones en las que no ha habido avances, si bien en la del pasado miércoles la empresa avanzó a los dos sindicatos del comité de empresa, UGT y STM-Intersindical Valenciana, que la próxima semana hará una propuesta.

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El actual Acuerdo por la Electrificación se aprobó en 2022 y está vigente hasta el próximo mes de diciembre, si bien la negociación para un nuevo acuerdo de cuatro años se adelantó unos meses por la necesidad de constituir los equipos y hacer las adaptaciones para lanzamiento del nuevo modelo de la saga Bronco a principios de 2028.

Tras el inicio de estas negociaciones, el pasado mes de julio se anunció la alianza estratégica con la automovilística china Geely, que permitirá sumar al Kuga que se fabrica actualmente en Almussafes y al futuro Bronco tres nuevos modelos a finales de 2028: dos SUV de Geely y un crossover multienergía de Ford.

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El futuro lanzamiento de cuatro nuevos modelos en un factoría que este año cumple medio siglo en Almussafes y que actualmente solo fabrica uno, el Kuga, ha aportado certidumbre y esperanza en que, ante el futuro aumento de la producción -que podría pasar de las 750 unidades diarias actuales a 2.000-, se incremente la plantilla y se sume un tercer turno.

Ford Almussafes cuenta en estos momentos con 4.123 trabajadores y tiene en marcha hasta diciembre el mecanismo ERTE-RED, con un calendario de paradas de la producción de cuatro días en septiembre y diez en octubre, que sumados a los fines de semana supondrá que no se producirá entre el 19 de octubre y el 1 de noviembre.

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En este contexto, y una vez retomada la producción el 1 de septiembre tras las vacaciones de verano, la próxima semana se celebrará la sexta reunión de la negociación de un marco laboral en la que al inicio la empresa planteó mayor flexibilidad laboral y contención salarial y los sindicatos reclamaron una vinculación de los salarios al coste real de la vida.

En concreto, el sindicato mayoritario de Ford Almussafes, UGT, defiende que la empresa asuma toda su propuesta, que aprobó en asamblea en junio por unanimidad, que reclama una subida salarial del IPC más el 1 % o el 1,5 % anual; una garantía que proteja hasta una posible subida de un 20 % en cuatro años, y una cláusula de revisión salarial retroactiva.

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Para UGT, su propuesta para el Acuerdo 2030 constituye una "gran oportunidad de afianzar el éxito de los futuros lanzamientos con certidumbre y paz social" tras la "larga travesía" de la que vienen, por lo que aceptarla supondría "acertar".

Desde STM-Intersindical esperan que la empresa haga una propuesta "a la altura de lo que la plantilla merece", una vez se ha logrado dar estabilidad a la línea de negocio, y sirva para recuperar parte del 15 % del poder adquisitivo perdido por la congelación salarial del anterior acuerdo; este sindicato pide garantizar al menos el incremento del IPC más un 2 % y, mientras no se recupere el poder adquisitivo perdido, el IPC más el 4 %. EFE

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