Fallece una persona tras sufrir una indisposición en el monte Pindo, en Carnota (A Coruña)

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Santiago de Compostela, 5 sep (EFE).- Una persona ha fallecido este sábado tras sufrir una indisposición cuando se encontraba en el monte Pindo, en Carnota (A Coruña), en una zona de difícil acceso, según ha informado el 112 Galicia.

El servicio de emergencias recibió el aviso unos diez minutos después de las 13:00 horas.

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Un particular alertó de que una persona podía estar sufriendo un golpe de calor y precisaba asistencia en un sendero estrecho y de difícil acceso para los servicios de emergencias.

Desde la Sala de Operaciones del 112 se movilizó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Cee, el GES de Muros y la Guardia Civil, que desplegaron un operativo para llegar hasta el lugar donde se encontraba la víctima.

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Finalmente, fue necesaria la intervención del helicóptero Pesca I del Servicio de Guardacostas de Galicia, que efectuó el rescate de la persona.

Sin embargo, los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por salvar su vida. EFE