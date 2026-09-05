En estado muy grave un ciclista al chocar contra otro en la Vuelta Soria Máster

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(Corrige la NA6090 por error de la fuente informante: el ciclista se encuentra en estado muy grave pero no ha muerto)

Soria, 5 sep (EFE).- Un ciclista se encuentra en estado muy grave al chocar este sábado contra otro durante la contrarreloj de apertura de la quinta edición de la Vuelta Soria Máster, de 10 kilómetros, que se estaba disputando en el municipio de Talveila, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno y del servicio Emergencias 1-1-2 Castilla y León.

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Efectivos sanitarios desplazados hasta el lugar están tratando de reanimar al corredor tras chocar contra otro participante en el kilómetro 6 de la carretera provincial SO-P-5022. Fuentes oficiales difundieron erróneamente la muerte del ciclista.

La prueba ha sido suspendida por la organización, el Club Deportivo Sport Navaleno, y hasta el lugar del accidente se ha desplazado un helicóptero sanitario.

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Por el momento no ha trascendido la identidad del ciclista accidentado, de su equipo, ni tampoco las circunstancias en que se han producido el suceso.

La V Vuelta Soria Máster, con un centenar de participantes, había comenzado este sábado con una contrarreloj individual de 10 kilómetros en Talveila, previa a la celebración, esta tarde, de la primera etapa en línea (60 kilómetros) en Muriel Viejo.

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La ronda finalizaba este domingo con la segunda y última etapa en Navaleno (90 kilómetros). EFE

aal-rjh/ros