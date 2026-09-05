El Gobierno nombra nuevo embajador para Sudán pero mantendrá cerrada la Embajada en Jartum por el momento

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El Gobierno ha procedido al nombramiento del nuevo embajador en Sudán, cargo que recaerá en el diplomático Daniel Losada Millar, pero por el momento mantendrá cerrada la Embajada en Jartum "por razones de seguridad", según han trasladado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores a Europa Press.

El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado 25 de agosto, a propuesta del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, a la designación de Losada, quien ya había venido ejerciendo desde febrero pasado como enviado especial para este país africano, sumido en una grave guerra civil.

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Losada asumirá el cargo que dejó vacante Isidro González Afonso el pasado mes de diciembre y que había venido ejerciendo sus funciones desde El Cairo, después de que el Gobierno decidiera en abril de 2023 el cierre temporal de la Embajada, que se mantiene a fecha actual.

"El nombramiento del nuevo Embajador de España en Sudán no implica por el momento la reapertura de la Embajada de España en Jartum, por razones de seguridad", han aclarado a Europa Press las fuentes consultadas.

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Desde Exteriores explican que el nombramiento del nuevo embajador "se encuadra dentro del esfuerzo sostenido de España por la búsqueda de la paz, el apoyo a la unidad e integridad territorial de Sudán" y también en el compromiso "para poner fin a la mayor catástrofe humanitaria de la historia reciente", dado que en el país hay 30 millones de personas que necesitan necesitan asistencia y 9 millones de desplazados internos.

Como resultado del cierre de la Embajada, a raíz de la llegada de los combates a Jartum entre el Ejército sudanés y las paramiliares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), el Gobierno procedió a evacuar del país africano a más de una treintena de españoles en un avión fletado por el Ministerio de Defensa.

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El nuevo embajador es miembro de la Carrra Diplomática y licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas (ICADE). Con anterioridad ha ejercido como cónsul general en Lagos, primer secretario en México, segunda jefatura en Bagdad y consejero en Kabul.

Además, en los servicios centrales del Ministerio ha desempeñado los puestos de director del Gabinete de la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, vocal asesor en la misma unidad y consejero técnico en el Gabinete del ministro.

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Losada ha sido condecorado con la Cruz de la Orden de Isabel la Católica, la Cruz de la Orden del Mérito Civil, la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco y la Medalla OTAN por servicios en Afganistán.