Domingo, 6 de septiembre de 2026

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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Redacción Deportes. El Barcelona, líder de LaLiga EA Sports y único equipo que cuenta sus partidos por victorias, visita este domingo en la cuarta jornada a un Valencia que aún no conoce el triunfo. Asimismo se juegan los partidos Alavés-Osasuna, Málaga-Levante y Espanyol-Sevilla.

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. Además, previas de los partidos del lunes: Getafe-Celta y Elche-Real Sociedad.

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES (PREVIA)

Madrid. La puesta en escena de una nueva edición de la Liga de Campeones supone un reto único para el PSG francés, ganador del evento en los dos últimos años. Tiene ante sí la posibilidad de ganar otra más. La tercera seguida, algo que solo consiguió el Real Madrid que dirigía el francés Zinedine Zidane entre el 2016 y el 2017. Por Santiago Aparicio.

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BALONCESTO MUNDIAL (F)

Berlín. Jornada de descanso para la selección española en el Mundial tras la sorpresiva derrota ante Mali. Sí compite la gran favorita al título, la de Estados Unidos, liderada por una estelar Caitlin Clark, que se enfrenta a la de Italia en el Berlín Arena en el segundo partido de la fase de grupos. Por su parte, Puerto Rico lo hace ante la vigente campeona de Europa, Bélgica. Información de Julia López.

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CICLISMO LA VUELTA

Córdoba. Un viaje de 110,2 kilómetros con tres puertos de tercera categoría conforma este domingo la decimoquinta etapa de La Vuelta ciclista a España, con comienzo en Palma del Río y meta en Córdoba y cuyo recorrido ha sido reducido en casi 80 kilómetros por las altas temperaturas previstas. Información de Carlos de Torres.

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TENIS ABIERTO EE.UU.

Nueva York. Carlos Alcaraz, defensor del título, número 3 del mundo y segundo cabeza de serie en Flushing Meadows, se enfrenta este domingo al estadounidense Tommy Paul, al que ha ganado en seis de los ocho precedentes, en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos, fase en la que la bielorrusa Aryna Sabalenka se cruza con la norteamericana Taylor Townsend.

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FÚTBOL SALA SUPERCOPA

Barcelona. ElPozo Murcia, seis veces campeón y que no gana el trofeo desde hace diez años, y el Barça, vencedor en cuatro ocasiones, la última en 2023, se enfrentan este domingo en la final de la Supercopa de España de fútbol sala, que se juega en Barcelona.

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AUTOMOVILISMO G.P. ITALIA F1

Redacción deportes. El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), el líder más joven de toda la historia, pone a prueba a la afición de su país en el circuito de Monza, sede del Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este fin de semana en la legendaria pista lombarda.

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VELA SAILGP

Valencia. La prueba española de SailGP afronta este domingo en aguas de Valencia su jornada de final, que dirimirá la embarcación campeona de la décima prueba del curso a tres citas para que acabe el mismo.

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AGENDA INFORMATIVA

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AUTOMOVILISMO

- Gran Premio de Italia, decimotercera cita del Mundial de F1 (15.00). (FOTO)

- IndyCar Series. Última prueba. G.P. de Monterrey, en Laguna Seca.

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BALONCESTO

- Mundial femenino, en Alemania (FOTO). Segunda jornada: Puerto Rico-Bélgica (17.45) e Italia-EEUU (20.45).

. Previas de los partidos Japón-España y EEUU-Rep. Checa.

. Resumen de la jornada.

. Presentación de la jornada de mañana.

- Amistosos Asisa Joventut-Rraiopharm Ulm (13.00 Sant Juliá de Vilatorta), MoraBanc Andorra-Barça (12.00, Encamp), Kids&Us Manresa-iLERNA Lleida (18.30, Sant Juliá de Vilatorta), Leyma Coruña-Monbus Obradoiro/Río Breogán (19.00, Santiago Compostela), Grupo Alega Cantabria-Surne Bilbao (12.30, Laredo).

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CICLISMO

- La Vuelta a España (hasta 13). 15ª etapa: Palma del Río-Córdoba, de 110,2 kilómetros. Información de Carlos de Torres. (FOTO)

- Acaba la Vuelta a Gran Bretaña. 5ª y última etapa: Earlston-Earlston (156,1 km).

- Gran Premio Industria y Artesanía, en Larciano (Italia) sobre 197 km.

- Mundiales paralímpicos de ciclismo, en Huntsville (EE.UU.) (hasta 7).

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FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 4ª jornada (FOTO): Valencia-Barcelona (16.15), Alavés-Osasuna (18.30), Málaga-Levante (18.30), Espanyol-Sevilla (21.00).

. Previas de los partidos Getafe-Celta y Elche-Real Sociedad.

. Crónica general, goleadores, las frases de la jornada y 10 datos de la jornada.

- LaLiga Hypermotion. 4ª jornada: Eibar-Granada (14.00), Oviedo-Burgos (16.15), Castellón-Albacete (18.30) y Almería-Cádiz (21.00).

. Previa del partido Sabadell-Córdoba.

. Resumen y goleadores.

- Liga F. 2ª jornada: Atlético de Madrid-Alavés (FOTO) (12:00), Tenerife-Deportivo (12:45), Dux Logroño-Athletic (18:30) y Real Madrid-Eibar (FOTO) (20:30). Crónicas y resumen.

- Mundial femenino sub-20 de Polonia. Francia-Corea del Sur, Japón-Nueva Zelanda (15.00), Ecuador-Ghana, EEUU-Italia (18.00). Resumen.

- Liga inglesa (jornada 3): Everton-Manchester United (15:00) y Arsenal-Chelsea (17:30).

- Liga italiana (jornada 3): Juventus-Milan (20:45).

. Crónica general de las ligas europeas.

. Presentación de la Liga de Campeones.

- Leagues Cup. Final: Toluca-Monterrey.

- Copa Libertadores. Presentación de los cuartos de final. Por Gabriel Briceño Fernández. (FOTO)

- Copa Sudamericana. Presentación de los cuartos de final. Por Claudia Aguilar Ramírez.

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FÚTBOL SALA

- Final de la Supercopa de España, en Barcelona: ElPozo Murcia-Barça (18.45).

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GOLF

- DP World Tour. Acaba el Masters Europeo, en el club Crans-sur-Sierre de Crans Montana (Suiza).

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MOTOCICLISMO

- Mundial de TrialGP. Penúltima cita de la temporada, en Zelhem (Países Bajos). Segunda jornada.

- Mundial Superbikes. Novena prueba, en el circuito Nevers Magny-Cours, Francia. Carrera superpole (11.10) y segunda carrera (14.00).

- Mundial de motocross MXGP. 17ª prueba. Gran Premio de Turquía, en Afyonkarahisar.

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PÁDEL

- Acaba el Premier Padel P1 de Madrid, en el Movistar Arena. (FOTO).

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POLIDEPORTIVO

- Barcelona. Crónica de las finales de BMX masculino y femenino de la 18ª edición del Extreme Barcelona, uno de los festivales más importantes de Europa de deportes urbanos. Parc del Fòrum.

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TAEKWONDO

- Grand Prix Series. Acaba el torneo de Muju (Corea del Sur).

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TENIS

- Abierto de Estados Unidos, en Nueva York (hasta 13). (FOTO) EEUU

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VELA

- SailGP. Acaba el Gran Premio de Valencia.

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