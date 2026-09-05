Cuatro años de prisión para el patrón de una patera que dejó a un migrante herido

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Almería, 5 sep (EFE).- La Audiencia de Almería ha condenado a cuatro años y tres meses de prisión al patrón de una embarcación precaria que viajó desde las costas africanas hasta España con quince personas, cobrando hasta 7.500 euros por trayecto, y en el que uno de los ocupantes resultó herido con quemaduras por contacto con el combustible.

Según los hechos probados recogidos en la sentencia judicial, a la que ha tenido acceso EFE, la travesía se inició sobre las 2:00 horas del 11 de noviembre de 2025 en una lancha neumática de apenas seis metros de eslora.

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El viaje clandestino, en el que se encontraba un menor de edad, se realizó con absoluto desprecio a las normas de seguridad, sin ningún tipo de iluminación, cartas náuticas ni chalecos salvavidas para hacer frente a las adversas condiciones de viento y oleaje en la zona.

Debido a la inexperiencia marítima del acusado, la precaria naturaleza del bote y el severo exceso de carga, el agua comenzó a anegar el interior de la embarcación.

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La combinación de agua salada con el combustible derramado de los depósitos provocó a uno de los viajeros quemaduras de segundo grado en la región lumbar, unas lesiones que precisaron tratamiento médico con antibióticos y requirieron quince días para su completa curación.

Pese a la peligrosa situación, el patrón, de nacionalidad argelina, continuó la marcha poniendo en grave riesgo la vida de todos los ocupantes hasta que la patera quedó a la deriva y fue interceptada a las 17:15 horas por Salvamento Marítimo de la Guardia Civil a 7,08 kilómetros de la costa almeriense.

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La resolución condenatoria se ha dictado tras mostrar la defensa su conformidad con la petición de la Fiscalía. El tribunal le impone cuatro años de cárcel por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y tres meses adicionales por un delito de lesiones por imprudencia.

Junto a la pena privativa de libertad, se ha decretado la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, el decomiso definitivo de la embarcación y la intervención de 1.000 euros en metálico incautados al infractor. EFE

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mma/bfv/jlp