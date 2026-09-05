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Condenado a cuatro años de cárcel el patrón de una patera con 15 inmigrantes, uno de ellos herido

14/02/2025 Audiencia Provincial de Almería. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA ALMERÍA SOCIEDAD
14/02/2025 Audiencia Provincial de Almería. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA ALMERÍA SOCIEDAD
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La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a cuatro años y tres meses de prisión al piloto de una patera que transportó a 15 inmigrantes de origen argelino hasta las costas de Almería bajo pago de 7.500 euros cada uno en paupérrimas condiciones, de modo que uno de los ocupantes resultó herido por quemaduras durante el viaje.

La resolución judicial, consultada por Europa Press, condena en firme al acusado por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otro delito de lesiones ante las heridas que sufrió en toda la zona lumbar el perjudicado, quien tardó 15 días en recuperarse.

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El acusado reconoció así que entre se puso de acuerdo con terceros para promover la inmigración clandestina desde las costas africanas hasta España mediante el uso de una embarcación neumática y semirrígida tipo patera de unos seis metros de eslora.

El varón, que operaba bajo varios nombres falsos o alías, fue el encargado de patronear la embarcación ocupada por 15 inmigrantes de origen argelino --uno de ellos menor de edad-- que pagaron a los colaboradores hasta 7.500 euros para asegurarse una plaza en el bote.

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Así, pese a carecer de "pericia" o "capacitación técnica" para realizar una travesía de dichas características, pilotó la embarcación e hizo uso de una brújula para orientarse, toda vez que daba indicaciones sobre cómo había que repostar el motor durante el viaje, que se inició sobre las 2,00 de la madrugada del día 11 de noviembre de 2025.

En el trayecto, que se hizo sin iluminación, llegó a entrar agua en la embarcación debido a las condiciones meteorológicas. Eso, unido al contacto con el combustible que se cargaba, a las malas condiciones del viaje y a la conducción que realizaba, provocó lesiones en uno de los ocupantes, que sufrió quemaduras en la espalda.

Sobre las 17.15 horas del mismo día en el que la patera había partido de madrugada, fue finalmente interceptada por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil a unos siete kilómetros de la costa de Almería.

Al ser interceptados, al acusado se le intervino además de la embarcación descrita, un total de 1.000 euro en dos billetes que éste había obtenido como comisión por pilotar la patera.

El tribunal apunta que, con esta expedición, se puso en "concreto peligro" la vida e integridad de todos los que viajaron a bordo de la patera, que quedó durante un tiempo a la deriva. La embarcación iba sobrecargada, con garrafas de combustible a bordo y sin ningún tipo de medida de seguridad o auxilio.

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EuropaPress

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