Benín y Gandonou frustran el inicio de México con un empate (2-2)

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Redacción deportes, 5 sep (EFE).- México tomó una ventaja de dos goles, pero sólo consiguió sumar un punto, por los dos tantos de Romain Gandonou para Benín, en su estreno este sábado en el Mundial sub-20 femenino de Polonia (2-2).

Alice Soto, en el minuto 21, y Montserrat Saldivar, en el 51, acercaron a la selección mexicana al triunfo en su debut en el Arena de Katowice, pero la reacción de su rival lo dejó con la frustración de un único punto en el grupo A, cuyo liderato pertenece por el momento a Polonia, que se impuso por 3-0 a Argentina en el otro duelo del cuarteto.

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En el segundo partido del grupo B, en la sesión de las 18:00 hora local, también empataron Canadá e Inglaterra, con el gol británico en el minuto 89 de Rachel Maltby (1-1), con lo que la primera posición corresponde a Brasil, que doblegó antes a Tanzania (4-1). EFE