Almudena Rodríguez: "Es un inicio de temporada increíble y soñado"

Guardar

Vigo, 5 sep (EFE).- La internacional española Almudena Rodríguez, elegida mejor jugadora de la final de la Supercopa de España que el Rocasa conquistó ante el Bera Bera, no escondió su “enorme alegría” por haber empezado la temporada con un título.

“Estamos muy felices de empezar así la temporada. Este equipo tiene mucha hambre y hoy lo hemos demostrado. Es un inicio de temporada increíble y soñado, esperemos conseguir más títulos durante la temporada”, comentó la lateral.

PUBLICIDAD

La veterana jugadora del Rocasa destacó la capacidad de su equipo de sobreponerse a la lesión de la portera Lourdes Guerra en el minuto 8.

“Estos partidos siempre son muy complicados, aquí hay que sufrir durante los 60 minutos. Estábamos convencidas de que iba a ser un partido muy duro, pero creo que en los momentos difíciles hemos sido capaces de aguantar y eso ha sido determinante”, indicó.

PUBLICIDAD

Sobre la lesión de su compañera, dijo que “esperemos que sea lo menos grave posible porque es una jugadora muy importante, tanto dentro como fuera de la pista. Ahora a darle mucho cariño y muchos mimos”. EFE

Dmg/jl