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3-2. Lautaro sentencia una batalla de campeones

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Carlos Expósito

Roma, 5 sep (EFE).- Inter Milan y Nápoles demostraron este sábado por qué han sido durante los últimos años dignos campeones de la Serie A, en un encuentro frenético que terminó 3-2 en San Siro tras un intercambio constante, que volvió a tener al argentino Lautaro Martínez como héroe 'neroazzurro' en el último minuto.

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Primera gran cita del campeonato hasta el momento con un duelo entre gigantes. Los cuatro últimos 'Scudetto' llevan el sello interista y partenopeo, dos para cada uno, con un año de alternancia entre sí.

Hace tiempo que este partido puede considerarse el gran clásico de la liga italiana. Así lo bautizó la prensa y así lo viven los aficionados, después de varias temporadas en las que Juventus y Milan quedaron lejos de la pelea por el título. Y el partido estuvo, precisamente, a la altura de las expectativas.

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El encuentro arrancó con un Inter, en sus primeros momentos, decidido a dejar claro por qué es el rival a batir esta temporada. Aunque le ocurrió como en la pasada jornada contra el Cagliari, que no logró transformar, en los primeros compases, su dominio en goles.

El conjunto local llevó la iniciativa al principio, se instaló en el campo del equipo dirigido por Massimiliano Allegri, pero no fue eficaz en los últimos metros. La dupla Lautaro Martínez-Pio Esposito apunta maneras, pero necesita todavía carburar.

El Nápoles despertó, demostró por qué también es uno de los rivales a batir y respondió con una intensidad que impidió al Inter controlar la posesión. La ausencia de Scott McTominay, una de las grandes referencias físicas del equipo, obligó además al técnico italiano a repartir de otra manera el trabajo en el centro del campo, con Stanislav Lobotka y André Zambo Anguissa ganando peso.

La primera parte fue la antesala de lo que vendría en la segunda. Unos primeros cuarenta y cinco minutos de ocasiones en ambas áreas y en las que los guardametas también se lucieron. Tras el paso por vestuarios, el Nápoles salió más despierto y metió dos goles en tres minutos.

Matteo Politano abrió el marcador en el minuto 49 y, apenas tres minutos después, Rasmus Hojlund amplió la ventaja. El Inter prácticamente no tuvo tiempo ni de reaccionar entre un tanto y otro, pero sí lo hizo después. No le desmoralizó el gol a los de Cristian Chivu, que se volcaron arriba y lograron recortar distancias a los tres minutos. Con el líder, Lautaro, como autor del primer gol.

Desde ahí, fue un asedio 'neroazzurro' en busca de la remontada. Lautaro tuvo otra muy clara que se fue por encima del larguero. Marcus Thuram, que entró en el descanso por Esposito, buscó los espacios, con Piotr Zielinski y Federico Dimarco, nombrado esta semana mejor jugador de la campaña pasada, como dueños de la batuta.

El Inter al final encontró el gol del empate. Merecido después de sitiar la portería del Nápoles, que se encerró atrás tras adelantarse en el marcador. El tanto que puso el 2-2 lo hizo Thuram, de cabeza tras un pase medido de Carlos Augusto.

Los últimos minutos pusieron la guinda al pastel. Frenéticos, intensos, cargados de emoción en el templo del fútbol italiano. De ocasiones monumentales para ambos. Apareció quien tenía que aparecer para pescar un balón al segundo palo: Lautaro. Precisamente esta semana, el capitán dejó claro que rechazó al Barcelona porque en Milán está contento.

Estalló San Siro, días antes del estreno en Liga de Campeones contra el Real Madrid en el Santiago Berbabéu. Concluyó con alegría para los aficionados locales, con remontada y con una clara demostración de quiénes han sido los grandes de la Serie A en los últimos años.

-- Ficha técnica

3 - Inter Milan: J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (Bonny, m.79); Diouf, Barella, Zielinski (Calhanoglu, m.72), Sucic (Jones, m.46), Dimarco (Carlos Augusto, m.62); L. Martinez, P. Esposito (Thuram, m.46). Entrenador: Cristian Chivu.

2 - Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka (Gilmour, m.79), Vergara (De Bruyne, m.62); Politano (David Neres, m.62), Hojlund (Lucca, m.72), Alisson Santos (Badiashile, m.80). Entrenador: Massimiliano Allegri.

Goles: 0-1, Politano (m.50); 0-2, Hojlund (m.53); 1-2, L. Martinez (m.56); 2-2, Thuram (m.82); 3-2, L. Martinez (m.90+1).

Árbitro: Daniele Doveri. Mostró tarjeta amarilla a L. Martinez (m.68) por parte del Inter Milan, y a Vergara (m.35) y Marin (m.77) por parte del Nápoles.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza de Milán (norte de Italia). EFE

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