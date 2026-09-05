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25-23. El Rocasa vuelve a sorprender al Bera Bera en la final de la Supercopa de España

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Vigo, 5 sep (EFE).- Una parada de Ana Belén Palomino a Elba Álvarez a falta de 30 segundos y el posterior gol de Fernanda Lima permitieron este sábado al Rocasa Gran Canaria conquistar el primer título de la temporada tras derrotar al Super Amara Bera Bera (25-23) en la final de la Supercopa de España femenina de balonmano.

El partido, marcado por las graves lesiones de la portera Lourdes Guerra y la lateral Carmen Arroyo en la primera parte, arrancó con mucha igualdad, pese a que Almudena Rodríguez castigaba con facilidad a la defensa vasca y Kelly Fonkeng mandaba en los seis metros.

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El intercambio de golpes se mantuvo hasta que en la recta final del primer tiempo un apagón ofensivo del Bera Bera permitió al Rocasa marcharse en el marcador (13-10), aunque las donostiarras reaccionaron rápido con un parcial 1-4 para irse igualadas al intermedio (14-14).

Jon Begiristain movió su portería en el descanso y la internacional española Lucía Prades subió el nivel de la francesa Amandine Balzinc. Apoyándose en cuatro paradas suyas, una de ellas un lanzamiento desde los siete metros, el Bera Bera culminó su remontada e incluso disfrutó de un ataque para situar el 14-17, pero Melinda Louis falló desde el extremo.

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Rocasa estaba atascada, pero Almudena Rodríguez, bajo amenaza de pasivo, sacó a relucir su brazo para que las canarias celebrasen su primer gol de la segunda parte sobrepasado el minuto 6.

Esa acción marcó un punto de inflexión en el partido porque Rocasa subió su nivel de intensidad en defensa. Desde ahí empezó a crecer. Al Bera Bera le costaba un mundo encontrar un hueco en la defensa canaria, y eso no tardó en reflejarse en el marcador.

Del 14-16 se pasó al 18-16. Bera Bera estaba tocada. Solo las paradas de Prades -sacó a la extremo Iria Ranz un lanzamiento para el 22-18- y un par de regalos del Rocas la mantuvieron en el encuentro. El técnico canario, Dejan Ojeda, paró el choque cuando las donostiarras se situaron a uno (21-20, min.50).

El partido estaba igualado al máximo. Bera Bera disfrutó un ataque para empatar muchos minutos después, pero la japonesa Sora Ishikawa perdió el balón, antes de que Almudena Rodríguez forzase un siete metros que Eider Poles no falló.

La final tenía color amarillo, pero un gol rápido de Alexandra Shunu y una exclusión de Almudena Rodríguez dieron vida al Bera Bera, que falló otra vez desde el extremo para empatar, esta vez Maitana Etxeberria, que acababa de entrar.

El campeón de la Copa de la Reina logró entrar en los últimos segundos con opciones de forzar la tanda de penaltis, pero Ana Belén Palomino sacó el lanzamiento de Elba Álvarez y Fernanda Lima cerró el triunfo del Rocasa.

- Ficha técnica:

25 - Rocasa Gran Canaria: Lourdes Guerra, Uxue Morentin (1), Almudena Rodríguez (5), Poles (4), Yassira Ramírez (3), Söthe (1) y María Zaldua (3) -equipo titular. Ana Belén Palomino (ps), Alba Tort (1), Ana Medina (3), Fernanda Lima (2), Irene Botella (2), Ithana Castillo y Ranz.

23 - Super Amara Bera Bera: Amandine Balzinc, Erauskin (4), Elba Álvarez (4), Melinda Louis (2), Kelly Fonkeng (3), Carmen Arroyo (1) y Sora Ishikawa (1) -equipo titular- Lucía Prades (ps), Elena Fresco (1), Lisanne Kruijswijk, Shunu (2), Elena Amores (2) y Gavilán (3).

Marcador cada cinco minutos: 1-0, 4-4, 6-6, 9-9, 13-10, 14-14 (descanso); 14-16, 18-16, 21-18, 21-19, 23-22 y 25-23.

Árbitros: Daniel Toro y Albert Pérez (comité catalán). Excluyeron a Söthe, Almudena Rodríguez y María Zaldua por parte del Rocasa, y a Erauskin, Elba Álvarez, Gavilán y Kelly Fonkeng por parte del Bera Bera.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la final de la Supercopa de España de balonmano femenino disputado en el IFEVI de Vigo ante unos 1.500 espectadores. EFE

dmg/sab

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