2-2. Rayo y Racing empatan al descanso con un festival de goles

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Leganés (Madrid), 5 sep (EFE).- El Rayo Vallecano y el Real Racing Club de Santander empatan 2-2 al descanso, en el partido correspondiente a la jornada 5 de LaLiga EA Sports que se disputa en el Estadio de Butarque, en Leganés.

El conjunto cántabro se adelantó en el marcador dos veces con goles de Sergio Canales, de falta directa, y de Pablo García, que fueron neutralizados por Andrei Ratiu y Sergio Camello. EFE

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