1-0: Primeros tres puntos para un Real Valladolid con doble cara

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Inés Morencia

Valladolid, 5 sep (EFE).- El Real Valladolid sumó en casa ante el Andorra los tres primeros puntos de la temporada tras una buena primera parte que terminó con ventaja local gracias al gol en propia puerta del visitante Alende, pero que demostró mucho miedo en la segunda dejando el dominio y las ocasiones al cuadro pirenaico.

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El Real Valladolid saltó al césped del Zorrilla, por primera vez este curso, con la pañoleta de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo como embajador de esa seña de identidad de la ciudad, mostrando su intención de identificarse con cada vivencia de la sociedad local.

Y con ese impulso festivo se volcó en el plano ofensivo desde el primer minuto, sabedor de que enfrente tenía un rival dominante con el balón, pero con muchas deficiencias en el plano defensivo.

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La entrega en ataque se tradujo en una falta peligrosa a favor de los locales, que puso en juego Lachuer para que, Alende, en su intento por evitar el remate de los blanquivioleta, cabeceara el balón a la red ante la perplejidad del meta Pau López.

Ventaja para los de Fran Escribá tras ese golpe de suerte, por una parte, y fruto del esfuerzo y el compromiso, por otra, que permitió al cuadro blanquivioleta frenar al conjunto tricolor, que logró su primer disparo a puerta en el minuto 33.

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La motivación de jugar ante su afición dio alas a los locales, que compitieron a un gran nivel en la primera mitad, la cual finalizó con esa mínima ventaja en el marcador.

Tras el descanso los andorranos recuperaron su marca, con dos cambios en sus filas, para hacerse con el control del esférico y contar con dos buenas ocasiones para el empate: la primera, de Hugo López y, justo después, de Golubovic, pero ninguna halló portería.

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El conjunto pirenaico llegaba con mucha facilidad al área local, a pesar de que Escribá reforzó su defensa, cambiando a un 5-3-2 que dio el control absoluto al rival, cada vez más peligroso en sus incursiones ofensivas.

De hecho, el juego se trasladó, prácticamente por completo, al área blanquivioleta, en un esfuerzo titánico de los andorranos por sacar, al menos, un punto, pero a pesar de sus numerosas opciones, no pudieron lograr el objetivo, y el triunfo se quedó en Valladolid.

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Ficha técnica:

1- Real Valladolid: Aceves; Iván Alejo, Ramón Martínez (Tomeo, m.82), David Torres, Clerc; Ponceau, Lachuer (De Rooij, m.82); Yeray Cabanzón (Garriel, m.60), Víctor Jr (Álex Balboa, m.60), Luis Chacón; Van Duiven (Latasa, m.67).

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0- F.C Andorra: Pau López; Carrique (Juan Sebastián, m.79), Diego Alende, Bomba, Martí Vilà (Lautaro Spatz, m.46); Solozábal (Diego Díaz, m.79), Efe Akman, Molina (Domènech, m.71); Moró Sidibe, Lautaro (Golubovic, m.46), Hugo López.

Gol: 1-0, M.12: Diego Alende (p.p).

Árbitro: Alejandro Morilla (Comité navarro). Amonestó a los locales Clerc (m.19), Ponceau (m.62) y Lachuer, roja directa al final del partido por pelearse con un rival; y a los visitantes Efe Akman (m.31), Moró Sidibe Inés(m.39), Bomba (m.66), Diego Alende (m.87).

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Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio José Zorrilla ante 15.989 espectadores. Antes de comenzar el partido, se depositó un ramo de flores y una camiseta en el banquillo local, en memoria del jefe de los servicios médicos del Real Valladolid, José María Lomo, y se guardó un minuto de silencio en homenaje a todos los abonados del club, fallecidos la pasada temporada. EFE

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