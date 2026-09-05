Espana agencias

1-0: Primeros tres puntos para un Real Valladolid con doble cara

Guardar

Inés Morencia

Valladolid, 5 sep (EFE).- El Real Valladolid sumó en casa ante el Andorra los tres primeros puntos de la temporada tras una buena primera parte que terminó con ventaja local gracias al gol en propia puerta del visitante Alende, pero que demostró mucho miedo en la segunda dejando el dominio y las ocasiones al cuadro pirenaico.

PUBLICIDAD

El Real Valladolid saltó al césped del Zorrilla, por primera vez este curso, con la pañoleta de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo como embajador de esa seña de identidad de la ciudad, mostrando su intención de identificarse con cada vivencia de la sociedad local.

Y con ese impulso festivo se volcó en el plano ofensivo desde el primer minuto, sabedor de que enfrente tenía un rival dominante con el balón, pero con muchas deficiencias en el plano defensivo.

PUBLICIDAD

La entrega en ataque se tradujo en una falta peligrosa a favor de los locales, que puso en juego Lachuer para que, Alende, en su intento por evitar el remate de los blanquivioleta, cabeceara el balón a la red ante la perplejidad del meta Pau López.

Ventaja para los de Fran Escribá tras ese golpe de suerte, por una parte, y fruto del esfuerzo y el compromiso, por otra, que permitió al cuadro blanquivioleta frenar al conjunto tricolor, que logró su primer disparo a puerta en el minuto 33.

La motivación de jugar ante su afición dio alas a los locales, que compitieron a un gran nivel en la primera mitad, la cual finalizó con esa mínima ventaja en el marcador.

Tras el descanso los andorranos recuperaron su marca, con dos cambios en sus filas, para hacerse con el control del esférico y contar con dos buenas ocasiones para el empate: la primera, de Hugo López y, justo después, de Golubovic, pero ninguna halló portería.

El conjunto pirenaico llegaba con mucha facilidad al área local, a pesar de que Escribá reforzó su defensa, cambiando a un 5-3-2 que dio el control absoluto al rival, cada vez más peligroso en sus incursiones ofensivas.

De hecho, el juego se trasladó, prácticamente por completo, al área blanquivioleta, en un esfuerzo titánico de los andorranos por sacar, al menos, un punto, pero a pesar de sus numerosas opciones, no pudieron lograr el objetivo, y el triunfo se quedó en Valladolid.

Ficha técnica:

1- Real Valladolid: Aceves; Iván Alejo, Ramón Martínez (Tomeo, m.82), David Torres, Clerc; Ponceau, Lachuer (De Rooij, m.82); Yeray Cabanzón (Garriel, m.60), Víctor Jr (Álex Balboa, m.60), Luis Chacón; Van Duiven (Latasa, m.67).

0- F.C Andorra: Pau López; Carrique (Juan Sebastián, m.79), Diego Alende, Bomba, Martí Vilà (Lautaro Spatz, m.46); Solozábal (Diego Díaz, m.79), Efe Akman, Molina (Domènech, m.71); Moró Sidibe, Lautaro (Golubovic, m.46), Hugo López.

Gol: 1-0, M.12: Diego Alende (p.p).

Árbitro: Alejandro Morilla (Comité navarro). Amonestó a los locales Clerc (m.19), Ponceau (m.62) y Lachuer, roja directa al final del partido por pelearse con un rival; y a los visitantes Efe Akman (m.31), Moró Sidibe Inés(m.39), Bomba (m.66), Diego Alende (m.87).

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio José Zorrilla ante 15.989 espectadores. Antes de comenzar el partido, se depositó un ramo de flores y una camiseta en el banquillo local, en memoria del jefe de los servicios médicos del Real Valladolid, José María Lomo, y se guardó un minuto de silencio en homenaje a todos los abonados del club, fallecidos la pasada temporada. EFE

mim/rjh/jl

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 5 septiembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 5 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Dos megaproyectos energéticos pueden competir por llevar gas nigeriano a Europa, con Marruecos y Argelia como rutas rivales, mientras la UE busca alternativas al gas ruso

Europa busca diversificar sus proveedores de gas y Nigeria apuesta por el gas para diversificar sus propias exportaciones: tanto Argel como Rabat ven en esa coincidencia de intereses la oportunidad de imponer su propio trazado

Dos megaproyectos energéticos pueden competir por llevar gas nigeriano a Europa, con Marruecos y Argelia como rutas rivales, mientras la UE busca alternativas al gas ruso

Detienen a un matrimonio en Torrelavega tras encontrar al padre de ella muerto desde hacía meses y en “condiciones deplorables”

El caso salió a la luz después de que una trabajadora del centro de salud alertase de que el anciano llevaba tiempo sin acudir a sus revisiones médicas

Detienen a un matrimonio en Torrelavega tras encontrar al padre de ella muerto desde hacía meses y en “condiciones deplorables”

Un barco encuentra por casualidad 26 ánforas romanas en un yacimiento situado a 1.400 metros de profundidad en Formentera: ya están en el museo

El centro ha agradecido el trabajo de la tripulación del buque, que recuperó el conjunto y avisó de inmediato a las instituciones

Un barco encuentra por casualidad 26 ánforas romanas en un yacimiento situado a 1.400 metros de profundidad en Formentera: ya están en el museo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos megaproyectos energéticos pueden competir por llevar gas nigeriano a Europa, con Marruecos y Argelia como rutas rivales, mientras la UE busca alternativas al gas ruso

Dos megaproyectos energéticos pueden competir por llevar gas nigeriano a Europa, con Marruecos y Argelia como rutas rivales, mientras la UE busca alternativas al gas ruso

La justicia española avala la nacionalidad de un descendiente sefardí residente en Lima: certificados de la comunidad judía peruana y su vínculo con España resultaron decisivos

Pegasus reaparece con la crisis de Ceuta: el caso de hackeo a Pedro Sánchez archivado en 2026 por el que PP y Vox le acusan de sufrir “chantaje” de Marruecos

Tres averías del coche de más de 1.000 euros que puedes prevenir por menos de 50 euros: la advertencia de un experto para evitar daños mayores

Ayuso y Feijóo dan el pistoletazo de salida al curso político en Madrid con un acto centrado en las críticas al Gobierno de Sánchez: “Basta ya de excusas y de mentiras”

ECONOMÍA

Qué cambia con la reforma de la financiación autonómica: más recursos para las comunidades, mayor cesión de impuestos y nuevos criterios de reparto

Qué cambia con la reforma de la financiación autonómica: más recursos para las comunidades, mayor cesión de impuestos y nuevos criterios de reparto

Un trabajador que fumaba dos paquetes de tabaco diarios denuncia para que su asma sea reconocida como accidente laboral: pierde el juicio

Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

Necesitas ahorrar más de 100.000 euros para comprar una vivienda protegida: el caso de Boadilla y sus casas públicas para la “clase media-alta”

El caso de Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, reabre el debate sobre la falta al trabajo por depresión: ¿qué dice la ley?

DEPORTES

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen

Marc Toralles, Bru Busom y Rubén Sanmartín hacen historia al conseguir el primer “Oscar” de la montaña para el alpinismo español

El peor momento de Luis Enrique en el PSG: tres partidos y ninguna victoria a las puertas de una nueva Champions

De debutar con Mourinho a cortarle las alas: Troy Parrott asesta el primer golpe al nuevo Real Madrid del portugués

Hansi Flick disipa las dudas sobre Lamine Yamal: “Estará en Valencia y podrá ser titular”