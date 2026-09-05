0-0. El Aston Villa puntúa sin goles

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Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El Aston Villa logró su primer punto de la temporada en la liga inglesa con un empate sin goles ante el Hull City que lo mantiene sin un solo tanto a favor en las tres jornadas disputadas, con dos derrotas, pero fuera del descenso.

Un primer paso para el conjunto de Unai Emery en su inicio de curso, aunque aún necesita más, cuando se acerca a su reestreno en la Liga de Campeones. Hizo ocasiones para marcar al menos un tanto, pero le faltó pegada, como le ocurrió a Emi Buendía.

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El Hull, mientras, sigue invicto en su regreso a la máxima categoría, con siete puntos de nueve posibles, sin goles en contra y provisionalmente en la segunda posición, a la espera de los encuentros de este domingo. EFE