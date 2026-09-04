Zverev sigue sufriendo, criba de favoritos en el masculino y el último adiós de Monfils

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Redacción Deportes (EE.UU.), 3 sep (EFE).- El alemán Alexander Zverev volvió a necesitar cinco sets este jueves, ante el francés Quentin Halys, para avanzar a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, en una jornada en la que Félix Auger-Aliassime y Alex de Miñaur quedaron eliminados y Gael Monfils se despidió de Nueva York a las puertas de su retirada.

Zverev, número 2 del mundo y primer cabeza de serie en Nueva York, derrotó a Halys, número 52, por 6-4, 4-6, 7-6(3), 6(3)-7 y 6-3 tras 4 horas y 33 minutos en cancha. Eran las 02:15 del viernes cuando terminó el partido.

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Es la primera ves que un primer cabeza de serie juega dos partidos a cinco sets en las dos primeras rondas de un 'grand slam'. Zverev ha invertido 9 horas y 26 minutos en estas dos primeras rondas, con un desgaste muy grande contra rivales muy inferiores en el ranking.

"He ganado, eso es lo más importante. He vuelto a estar aquí otras cuatro horas y media, otra vez hasta las 02:15 de la madrugada. Pero para eso voy al gimnasio y para eso entreno en pista. Para eso trabajo cada día: para estar preparado y poder salir adelante en momentos tan difíciles", dijo Zverev.

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El alemán se medirá en tercera ronda al chileno Alejandro Tabilo, número 28 del mundo.

La jornada de este jueves también dejó la eliminación en el cuadro masculino del canadiense Auger-Aliassime (n.4), del australiano De Miñaur (n.7), que se suman a la del serbio Novak Djokovic (n.5) en una criba temprana de tenistas del 'Top 10'.

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Auger-Aliassime cayó a manos del ruso Karen Khachanov (n.50) y De Miñaur del neerlandés Botic van de Zandschulp (n.70). En cambio, el italiano Flavio Cobolli (n.6) y el estadounidense Taylor Fritz (n.10) sí lograron avanzar a tercera ronda.

Monfils, de 40 años, se despidió de Nueva York, el último 'grande' de su carrera, a la que pondrá fin en unas semanas en el Masters 1.000 de París.

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El francés, en su decimoctava aparición en el Abierto de Estados Unidos, cayó por 6-3, 6-4 y 6-3 ante el estadounidense Learner Tien, que ya le había derrotado en agosto en Montreal.

"Ha sido un auténtico honor para mí jugar todos estos años delante de vosotros. Lo he dado todo e intentado ofrecer un tenis de alto nivel, pero también daros un gran espectáculo", dijo en su despedida Monfils, muy querido por la afición neoyorquina.

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A diferencia del masculino, el cuadro femenino sigue intacto de favoritas, entre ellas la kazaja Elena Rybakina (n.2) y la estadounidense Coco Gauff (n.4), que este jueves eliminaron, respectivamente, a las españolas Paula Badosa y Jessica Bouzas.

También pasaron a tercera ronda la rusa Mirra Andreeva (n.5), la polaca Iga Swiatek (n.8) y la estadounidense Amanda Anisimova (n.10), además de la japonesa Naomi Osaka (n.13) o la filipina Alexandra Eala (n.18).

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Gauff se enfrentará el sábado en tercera ronda a Cristina Bucsa, única española con vida en el torneo. EFE

(foto)