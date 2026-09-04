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Zaragoza estrena la Supercopa de España de hockey línea con los mejores del mundo

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Zaragoza, 4 sep (EFE).- Zaragoza acogerá por primera vez este fin de semana la Supercopa de España femenina y masculina de hockey línea, una competición que reunirá los días 5 y 6 de septiembre en el CDM San Juan de Mozarrifar a ocho de los principales equipos nacionales y a jugadores que aspiran a representar a España en el próximo Mundial de Paraguay.

La cita, organizada por la Real Federación Española de Patinaje con el Club Hockey Línea Zaragoza All Stars como organizador local, abrirá la temporada con un formato de eliminatorias a partido único y permitirá acercar a la capital aragonesa una disciplina que comparte características con el hockey hielo, aunque se disputa sobre patines en línea.

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En categoría masculina competirán el Club Molina Sport ACEGC, HC Rubí Cent Patins, Arona Tenerife Guanches Hockey y Espanya Hoquei Club de Palma, mientras que en la femenina participarán CPLV Panteras Caja Rural, CPH Skulls Almassera, HC Rubí Cent Patins y Tres Cantos PC.

Las semifinales masculinas enfrentarán al Molina Sport con el Espanya Hoquei Club de Palma y al HC Rubí Cent Patins con el Arona Tenerife Guanches Hockey, mientras que en categoría femenina se medirán CPLV Panteras Caja Rural y Tres Cantos PC, por un lado, y CPH Skulls Almassera y HC Rubí Cent Patins, por otro.

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Los cuatro partidos de semifinales se disputarán este sábado, los masculinos a las 15.30 y 17.00 horas y los femeninos a las 18.30 y 20.00, mientras que las finales serán el domingo, a las 10.30 horas la masculina y a las 12.30 la femenina.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate, valoró este viernes la posibilidad de ofrecer a la ciudadanía "una competición de calidad" y acercar una modalidad deportiva diferente.

El representante de Zaragoza All Stars, Jesús Bordetas, subrayó que el hockey línea tiene en el hockey hielo y en el clásico a "sus hermanos mayores" y destacó los valores de "compañerismo, trabajo y esfuerzo" de una disciplina en la que un jugador no puede llegar solo a la portería.

El representante de la Real Federación Española de Patinaje, Óscar Manuel Romay, enmarcó la llegada de la Supercopa en el proyecto de difusión de este deporte, ya que, a su juicio, organizar grandes eventos en los lugares habituales "no es suficiente para generar más práctica deportiva" y es necesario "establecer una base grande para poder crecer hasta arriba".

Romay destacó, además, que Zaragoza acogerá también la concentración de las selecciones nacionales que acudirán al Mundial de Paraguay en octubre.

"Son cuatro partidos a cara de perro, sin posibilidad de error y con los jugadores muy motivados", apuntó Romay, quien aseguró que la competición permitirá ver "lo mejor de lo mejor" del hockey línea mundial, una disciplina en la que la liga española se encuentra, según indicó, entre las tres mejores del mundo. EFE

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