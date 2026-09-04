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Van Aert impone la ley del clasicómano y Mas un día más de rojo

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Carlos de Torres

Loja (Granada), 4 sep (EFE).- En un día sofocante de transición, el belga Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) mostró su enormes cualidades de clasicómano para imponerse en la decimotercera etapa disputada entre Almuñécar y Loja, de 192,8 km, en la que mantuvo el maillot rojo de líder el español Enric Mas.

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Vestido con el maillot verde de puntos, poderoso y perfecto a la hora de ejecutar la estrategia del equipo, Van Aert (Herentals, 31 años) hizo realidad su cuarto triunfo en la Vuelta, que suma a las 3 etapas de 2024. Esta vez, después de 4h.34.00 encima de la bici, superó en un esprint entre 2 al francés Valentin Paret Peintre (Soudal). Y la tercera plaza para otro Visma, el esprinter Matthew Brennan.

Un día más salió airoso Enric Mas como maillot rojo de la Vuelta. Movistar controló a raya la fuga y sin sobresaltos mantuvo el mando con buena renta. Entrará en la sierra de Jaén para afrontar La Pandera con 1.45 minutos de ventaja sobre Primoz Roglic y de 2.06 respecto a Felix Gall.

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"El calor ha sido duro, pero es normal, estamos en Andalucía y en verano, es algo normal. Como equipo hemos mantenido la calma y llevado bien la gestión de la etapa desde el coche y en carrera. Mañana intentaré salir de rojo en La Pandera", dijo Más en meta.

Fuga o esprint, esa era la cuestión después de la etapa de Calar Alto y antes de La Pandera. Una jornada nada fácil, sinuosa, con 3 puertos y 3.404 metros de desnivel que invitaba a la aventura. Y eso sucedió de salida con una escapada de 4 hombres que claudicó antes del Puerto de la Venta de la Cebada (1a, 14 km al 4,1) por el control del Movistar en cabeza de pelotón. No hubo luz verde.

Luego, a paso ligero, otra numerosa fuga animó el caluroso día en la subida al Alto del Legionario (2a, 15,6 km al 3,1), donde se reanudó la batalla por el maillot de la montaña entre el colombiano Santiago Buitrago y Wout Van Aert, con el belga coronando en cabeza. Ambos se descolgaron de la avanzadilla, que quedó con 10 hombres en busca de la gloria.

  En la fuga estaba Brennan, el hombre del triplete, el rey del esprint en la Vuelta 2026. También una de las revelaciones de la Vuelta, el francés de 21 años Leo Bisiaux. En la sala de máquinas de los favoritos no cundió el pánico. Los más peligrosos para la general eran Cristian Rodríguez y Berthet, a más de 13 minutos.

Brennan ensayó en el esprit intermedio de Tocón. Lo bordó, pasó primero, y enseguida entró la carrera en la carretera que serpentea por el mas de olivos que trepan por el Puerto de Granada (2a, 7,4 km al 5,6). Lejos de la cima el noruego Leknessund trató de darse a la fuga y hacer la de Valdelinares, donde se impuso, pero no sucedió lo mismo que aquel día.

El grupo perseguidor se unió en el descenso. Entre ellos estaba Mattias Skjelmose, séptimo en la general a 7.42 de Enric Mas. Un elemento preocupante para los aspirantes al podio, pero ni el Red Bull de Roglic ni el Decathlon de Felix Gall se preocuparon de recortar diferencias.

  Con Van Aert como maestro de ceremonias se formó el grupo definitivo por el triunfo de etapa. El belga insistió con sucesivos ataques. La etapa entró en moda clásica, y en esos terrenos se mueve de maravilla el fenómeno de Herentals, quien jugaba la baza de la fuga de la fuga mientras por detrás Brennan quedaba como segunda bala.

   Ocho candidatos camino de la gloria en Loja. Van Aert a latigazos con  Widar, Vermaeke, Paret-Peintre, Fisher-Black, Bisiaux, Brennan, Kron y Albanese. El grupo de favoritos ya se había olvidado de complicarse la vida, a 5.05 minutos a 15 de meta, al paso por La Fábrica.

  Duelo táctico a la vista con la meta a 10 km. Calor sofocante. 39 grados. Nadie quería llegar con Van Aert, así que había que intentarlo de lejos. Arrancó Bisiaux, después Fisher Black, pero Brennan hizo de freno para Van Aert, quien se lanzó a 3,5 de meta. Le siguió Paret Peintre.

  Ambos volaron hasta Loja. En un final ascendente Van Aert llevaba las de ganar. Y cumplió el pronóstico. En francés lanzó el esprint a 300 metros de la línea. La respuesta del belga le llevó al podio por cuarta vez. Jugada de maestro clasicómano, un señor del ciclismo con 10 etapas en el Tour, Milán San Remo, París Roubaix, Amstel y Strade entre otros laureles. Un campeón ganó en el horno andaluz.

La decimocuarta etapa entre Jaén y La Pandera, de 154,5 km ofrece un recorrido corto pero explosivo con un perfil ondulado de principio  fin y 3 puertos en la segunda mitad donde los favoritos van a mostrar sus armas.

El ascenso final a La Pandera (1a, 11,9 km al 7,2 y max del 17) será la clave del día, pero antes habrá que superar el Puerto de los Villares (2a, 10,5 km al 5,4) y Locubín (2a, 8,8 km al 5). Los favoritos tendrán terreno para explicarse. EFE

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