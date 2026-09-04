Uno de los dos menores detenidos por el crimen de Manresa estaba en libertad vigilada

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(Corrige la NA5304 por un error de la fuente informante, ya que sólo uno de los dos menores tenía vigente la medida de libertad vigilada cuando ocurrieron los hechos)

Barcelona, 4 sep (EFE).- Uno de los dos menores detenidos por matar presuntamente con arma blanca a un hombre de 45 años la madrugada del pasado martes 1 de septiembre en Manresa (Barcelona) tenía una orden de libertad vigilada vigente, mientras que el otro ya la había cumplido, en ambos casos por hechos que no están vinculados a este homicidio.

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Según ha adelantado El País y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, a los dos menores, que tras su detención han ingresado en un centro de internamiento en régimen cerrado, uno de ellos con tratamiento terapéutico, se les había aplicado una medida de libertad vigilada por hechos previos que no tienen nada que ver con este homicidio de Manresa.

En concreto, según han precisado las fuentes jurídicas consultadas por EFE, uno de los menores tenía la medida de libertad vigilada vigente en el momento de los hechos pero el otro menor ya la había cumplido.

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Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado martes, 1 de septiembre, a los dos chicos, ambos catalanes y con familia residente en Cataluña, por presuntamente participar en el homicidio de Carles V., de 45 años y vecino de Castellnou del Bages (Barcelona), que fue apuñalado en la calle durante la madrugada, en plena fiesta mayor en Manresa.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha detallado hoy en una rueda de prensa que ambos menores eran reincidentes y, preguntada por el hecho de que uno de ellos saliese de un centro de internamiento poco más de un mes antes de los hechos, ha planteado la necesidad de abrir una reflexión sobre cómo actuar ante "estas tipologías de jóvenes violentos" que reinciden pese a recibir el "acompañamiento adecuado" y los "internamientos que establece la ley".

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Un juzgado de menores acordó el pasado miércoles el internamiento en régimen cerrado para los dos menores detenidos por esta muerte violenta y fijó para uno de ellos un tratamiento terapéutico.

Los Mossos d'Esquadra mantienen la investigación abierta para determinar si podría haber más implicados en los hechos, que ocurrieron hacia las 05:10 horas de la madrugada del lunes al martes pasado, a raíz de una pelea entre dos grupos de cuatro o cinco personas.

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Los dos detenidos habían tenido con anterioridad una actitud "reprobable" y ya llevaban tiempo con comportamientos "no adecuados" para unos menores, según la consellera Parlon. EFE