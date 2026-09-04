Ingrid Sartiau, la supuesta hija de Juan Carlos I, decide tomar acciones legales para conseguir una prueba de paternidad

Las nuevas acciones legales de Ingrid Sartiau. (Montaje Infobae/Telecinco)

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Ingrid Sartiau, una ciudadana y gemóloga belga de 60 años, ha decidido reabrir su batalla por la identidad e iniciar un nuevo procedimiento judicial de paternidad, esta vez ante los tribunales de Bélgica. Todo con el objetivo de ser reconocida de manera oficial como hija del rey emérito Juan Carlos I. Catorce años después de que su madre le confesara el supuesto romance que mantuvo en los años sesenta con el entonces príncipe de España, la belga vuelve a la carga en su país natal.

La noticia salta en un contexto delicado para Juan Carlos I, cuya atención mediática también se centra en su posible presencia en los actos conmemorativos por el funeral del rey Harald de Noruega. En dicho acontecimiento se contempla un posible reencuentro con la reina Sofía, sobre el cual expertos en protocolo como María José Gómez Verdú han señalado la conveniencia de que no parezca una escena “preparada para las cámaras”. Sin embargo, al margen de la agenda social de la realeza, la reapertura de la vía judicial en Bélgica sitúa nuevamente al emérito en el foco de una disputa legal que se daba por archivada en España.

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El origen de este prolongado conflicto se remonta a las revelaciones hechas por la madre de Ingrid, Lilian Ghislaine Sartiau, quien trabajaba como institutriz para la noble familia belga de los Mérode. Fue en el castillo de sus empleadores donde Lilian conoció en la década de los sesenta a Juan Carlos de Borbón, con quien supuestamente mantuvo una relación que se alargó durante años mediante cartas, llamadas y encuentros furtivos.

Tras una infancia al cuidado de una mujer en una aldea y una posterior etapa junto a su madre con un elevado nivel de vida, Ingrid no conoció la historia hasta el año 2012. Tras el polémico accidente de caza en Botsuana, Lilian vio al monarca en televisión y le confesó a su hija, que entonces tenía 46 años: “Este hombre es tu padre”.

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Las acciones legales de Ingrid Sartiau

Tras conocer la revelación materna, Ingrid comenzó a investigar e interpuso acciones legales. En su búsqueda de respuestas, entabló contacto con Albert Solà, otro supuesto hijo del emérito, fallecido posteriormente por un paro cardíaco. Ambos se sometieron a una prueba de ADN coordinada por el genetista Jean-Jacques Cassiman, la cual reflejó un 91% de probabilidad de parentesco paterno, aunque una segunda prueba puso en duda el resultado. Con esos indicios, Sartiau interpuso una demanda que el Tribunal Supremo de España admitió a trámite en enero de 2015, aprovechando que la abdicación del rey en favor de Felipe VI le había privado de la inviolabilidad.

Desde el 3 de agosto de 2020, el emérito, Juan Carlos I, reside en Abu Dhabi, actualmente en una lujosa mansión en la isla de Nurai

No obstante, en marzo de 2015 el alto tribunal dio un giro y archivó la demanda tras un recurso del emérito, evitando que este tuviera que someterse a pruebas de ADN. Este rechazo judicial conllevó serias consecuencias de salud mental para la belga, quien confesó haber sufrido años de depresión, un aumento de peso de 30 kilos y un ingreso de tres meses en una clínica. A pesar de las voces que la instaban a abandonar el caso debido a la constante presencia mediática de su presunto padre, Sartiau mantuvo su determinación de seguir luchando por conocer la verdad.

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Los antecedentes con la realeza belga

Decidida a no dejar la causa en el olvido, Ingrid Sartiau ha optado por acudir a la justicia belga, confiando en encontrar un sistema judicial más independiente. Su decisión viene impulsada por precedentes de relevancia ocurridos en Bélgica en el año 2020, cuando el rey Alberto II reconoció formalmente a su hija Delphine de Sajonia-Coburgo-Gotha y el príncipe Lorenzo hizo lo propio con su hijo Clément Vandenkerckhove.

El rey Alberto de Bélgica y la reina Paola posan con la artista belga, princesa Delfina de Sajonia-Coburgo. (Palacio Real/Handout via REUTERS)

A estos antecedentes se suma una motivación personal: el nacimiento de su nieto, en quien aprecia un rasgo determinante. “El parecido físico entre mi nieto y el joven Felipe es realmente sorprendente”, ha declarado la belga en publicaciones francesas. Decidida a retomar la vía legal, Sartiau ha confirmado a la revista Dag Allemaal: “Quiero emprender nuevas acciones judiciales, esta vez en Bélgica”, iniciando así un nuevo capítulo en su prolongada reclamación de paternidad.

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