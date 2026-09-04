Una veintena de medios trabaja en la extinción de un incendio en el norte de Palencia

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Palencia, 4 sep (EFE).- Más de veinte de medios trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado en Aguilar de Campoo (Palencia), cerca de la autovía A-67 (Palencia-Cantabria) y el límite con Cantabria, con un índice de gravedad potencial 1.

El incendio permanece activo desde las tres de la tarde de este viernes en el término municipal de Quintanas de Hormiguera, según la información facilitada en el portal INFORCYL de la Junta de Castilla y León.

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El fuego ha obligado a movilizar una docena de medios, con 6 cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, un buldócer, tres cuadrillas helitransportadas y tres hidroaviones.

Las causas del fuego se desconocen mientras se trabaja en la extinción de las llamas que han afectado a superficie arbolada, pasto, matorral y agrícola. EFE

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