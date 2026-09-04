UGT dice que ha recepcionado propuesta de Airbus, pero que no ha firmado ningún preacuerdo

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Madrid, 4 sep (EFE).- El sindicato UGT ha negado este viernes que haya firmado "acuerdo ni preacuerdo alguno" con Airbus durante la reunión celebrada con la dirección de la compañía en el Ministerio de Industria y ha explicado que "sólo" han recepcionado la propuesta de la compañía, según ha reivindicado en un comunicado.

"Desde UGT hemos dejado claro en nuestras intervenciones que toda propuesta que recibiéramos sería sometida a debate en asamblea y a un eventual referéndum posterior", ha recalcado el sindicato.

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Así, han destacado que, toda vez que se habían cerrado sin acuerdo las dos mesas de mediación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, "sólo" han recepcionado el documento, "conscientes de las prerrogativas que la legislación otorga al Ejecutivo en conflictos de estas características".

Asimismo, también ha mostrado su rechazo a que no estuviera presente en la reunión el comité de huelga al completo, pues en la reunión no han estado ni CGT, ni ÚTIL, lo que "no es de recibo".

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Airbus había anunciado este viernes que la empresa y los representantes sindicales de ATP, CCOO, SIPA y UGT -que suman el 88 % de los representantes sindicales en la compañía- habían llegado a una propuesta de entendimiento, facilitada y apoyada por el Ministerio de Industria.

Ello, ha apuntado el fabricante aeronáutico en un comunicado, permite alcanzar el consenso necesario para someter esta propuesta a referéndum entre todos sus empleados.

Según Airbus, la propuesta de entendimiento define una solución equilibrada al conflicto que permite proteger la estabilidad de la empresa, el bienestar y la seguridad de todos los empleados, y el futuro de la actividad industrial en España.

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"La propuesta incorpora mejoras finales y aclaraciones específicas. Es una propuesta que mejora las condiciones al tiempo que garantiza que Airbus en España mantiene una posición fuerte y competitiva", ha insistido.

La reunión entre Hereu y los trabajadores de Airbus se produce después de que el fabricante aeronáutico haya cerrado este jueves la segunda mesa de mediación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

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La huelga en Airbus arrancó el 1 de julio con la denuncia de recortes en el teletrabajo y la pérdida de poder adquisitivo como los dos principales detonantes del malestar entre la plantilla. EFE