Trece autonomías suscriben una declaración institucional de apoyo a Ceuta

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Ceuta, 4 sep (EFE).- Los consejeros de Hacienda de la Comunitat Valenciana, Andalucía, Madrid, Murcia, Castilla y León, Galicia, Baleares, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Aragón, Melilla y Ceuta han suscrito, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, una declaración institucional de apoyo a Ceuta ante los acontecimientos registrados en la frontera los pasados 30 y 31 de julio.

Los firmantes consideran que la situación vivida en la ciudad trasciende el ámbito migratorio y constituye una cuestión de Estado al afectar a una frontera española y europea, comprometiendo la integridad territorial, la seguridad, la convivencia y el normal funcionamiento de los servicios públicos, según ha informado el Gobierno ceutí en un comunicado.

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La declaración destaca el esfuerzo realizado por Ceuta para hacer frente a una presión extraordinaria sobre sus servicios públicos, su economía y sus recursos presupuestarios, y subraya que una ciudad de sus características no puede asumir en solitario las consecuencias de una crisis de esta magnitud.

Por ello, las comunidades y ciudades autónomas firmantes reclaman al Estado la dotación de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para atender la emergencia, recuperar la normalidad y evitar que los costes extraordinarios derivados de esta situación afecten a la estabilidad presupuestaria de la ciudad autónoma o a la prestación de los servicios públicos.Asimismo, solicitan un refuerzo permanente de la presencia del Estado en Ceuta y Melilla, especialmente en ámbitos como la seguridad, la defensa, la justicia, la sanidad y la educación, así

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como la modernización de las infraestructuras fronterizas y el incremento de los medios personales, materiales y tecnológicos destinados al control de la frontera.

La declaración pone de relieve la singularidad de Ceuta y Melilla como únicas fronteras terrestres de España y de la Unión Europea en África, reclamando instrumentos específicos en materia de financiación, seguridad, desarrollo económico y cohesión social, además de un compromiso firme y permanente por parte de las instituciones españolas y europeas.

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El texto concluye con un mensaje de unidad y respaldo institucional: "Ceuta no está sola, la defensa de Ceuta, de su estabilidad y de su futuro es una responsabilidad compartida por todas las instituciones y por todos los territorios de España", añadiendo que "proteger Ceuta es proteger España y que la frontera de Ceuta es la frontera de todos". EFE