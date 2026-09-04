Tabla de tiempos del segundo libre de Monza

Redacción deportes, 4 sep (EFE).- Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este fin de semana en el circuito de Monza:
.1.
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George Russell
GBR
Mercedes
1:22,559
.2.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
a 0,120
.3.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
0,141
.4.
Lando Norris
GBR
McLaren
0,384
.5.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
0,457
.6.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
0,469
.7.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
0,790
.8.
Oliver Bearman
GBR
Haas
0,811
.9.
Max Verstappen
NED
Red Bull
0,818
10.
Yuki Tsunoda
JPN
Racing Bulls
0,896
11.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1,060
12.
Liam Lawson
NZL
Red Bull
1,101
13.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1,173
14.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1,214
15.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1,217
16.
Alexander Albon
THA
Williams
1,294
17.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1,341
18.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1,848
19.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
2,468
20.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
2,523
21.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
2,590
22.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
2,694
EFE
arh/apa
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