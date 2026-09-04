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Real Madrid y Baskonia miden fuerza en el Memorial Urbano González, fallecido en enero

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León, 4 sep (EFE).- La reedición de la última final de la Copa del Rey entre el Kosner Baskonia -campeón- y el Real Madrid servirá para recordar la figura del exjugador del Elosúa León Urbano González Escapa en el primer Memorial que se celebra en su honor, tras su fallecimiento en enero pasado.

Los organizadores, su familia y algunos de los que fueron sus compañeros a lo largo de su dilatada carrera buscan con esta cita, que tendrá lugar este sábado a las 20.00 horas en el Palacio Municipal de Deportes de León que lleva su nombre, ensalzar su trayectoria deportiva, pero también su ejemplo en la manera de hacer frente a la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que le fue diagnosticada en 2022.

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El equipo madridista, con Pedro Martínez como entrenador, sólo ha disputado un encuentro de preparación ante el Río Breogán en Pontevedra, donde perdió (110-102) y, tras esta cita en la capital leonesa, afrontará el próximo fin de semana el Torneo Costa del Sol con La Laguna Tenerife y Unicaja de Málaga como rivales.

Después llegará la Supercopa Euroliga en su primera edición, que se disputará en Abu Dhabi los días 18 y 19 de septiembre.

Por su parte, el Kosner Baskonia, que continúa bajo la dirección del italiano Paolo Galbiati, tuvo que suspender su encuentro, a puerta cerrada, previsto ante el Gipuzkoa de Primera FEB por no disponer de jugadores suficientes y se estrenará, por tanto, en la preparación frente al Real Madrid.

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Después viajará el siguiente fin de semana a tierras gallegas para disputar un torneo, en el que su primer rival será el Alba de Berlín. EFE

fps/orv/cmm

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