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Pello Bilbao: "Ahora me apetece ser más que un ciclista"

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Carlos de Torres

Almuñécar (Granada), 4 sep (EFE).- Pello Bilbao (Gernika, 36 años) será, junto a Ion Izagirre y Jesús Herrada, uno de los ilustres guerrilleros del ciclismo español de los últimos lustros que colgarán la bicicleta a final de temporada. El ciclista vasco quiere ser "algo más que un simple ciclista" y verá la vida desde otra perspectiva, según relata durante una entrevista con EFE.

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El corredor vizcaíno, ahora en las filas del Bahrain -que acaba de celebrar en la Vuelta el triunfo del joven esloveno Jakob Omrzel-, empezó en el Orbea, pasó 3 años en el Euskaltel, 3 en el Caja Rural, 3 en el Astana y ahora concluirá su peregrinaje profesional tras 7 campañas en el Bahrein. Entre sus 17 victorias, 2 etapas en el Giro de Italia y 1 en el Tour de Francia.

Pregunta (P): ¿Cuando tomó la decisión de despedirse del ciclismo profesional?

Respuesta (R): Hace mucho tiempo que lo decidí, ya hace un par de años que lo tenía bastante claro. Es difícil tomar la decisión, pero al final no es una jubilación, realmente yo lo vivo un poco de esa manera. Seguiré trabajando en alguna cosa, voy a seguir en activo y tendré mis proyectos. Ahora soy consciente de que va a llegar la fase final, esto se termina.

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P: Echará de menos la bici, pero disfrutará de otros aspectos de la vida...

R: Siempre tendemos a echar en falta lo que no tenemos y yo creo que, obviamente, echaré en falta muchos aspectos del ciclismo, pero voy a vivir de una manera diferente y disfrutando de todo lo que no he podido hacer durante estos años como ciclista profesional. El ciclismo es un trabajo súper absorbente y que te exige estar al cien por cien. Ahora mismo me apetece ser algo más que solamente un ciclista.

P: ¿Piensa seguir trabajando en el mundo del ciclismo?

R: De momento no, pero no lo tengo claro. Quiero tomarme mi tiempo para decidir. En principio no voy a saltar directamente a un proyecto.

P: ¿Qué representa la bici en su vida?

R: La bicicleta no es solamente una herramienta de trabajo, lógicamente es algo más, porque si no, probablemente no hubiéramos estirado tanto la carrera, o en momentos complicados igual lo hubiera decidido dejar. La bici es una manera de entender la vida, de disfrutar la vida. En la competición, representa las emociones que puede vivir un ciclista, que son difíciles de encontrar en otros ámbitos de la vida.

P: Tuvo una oferta del Euskaltel Euskadi, pero no ha cuajado...

R: Era una posibilidad muy tentadora. Emocionalmente es la única oferta verdaderamente que me he tomado en serio, que me he planteado. Tampoco es que haya habido una oferta, ha habido una propuesta, una invitación a ver si podía ser. Ya tenía tomada la decisión desde hace mucho y me cuesta darle la vuelta. Hay muchas razones por las que he sentido que ya era el momento de dejarlo.

P: ¿Cuáles han sido los mejores momentos y los peores?

R: Lo mejor obviamente los grandes triunfos, como el del Tour, que representa una de esas metas que uno tiene en la cabeza durante años y años. Valoro la experiencia en general como profesional, ves que eres capaz de transmitir.

P: ¿Qué ciclismo encontró y qué ciclismo deja?

R: Ahora tenemos un ciclismo más controlado, más ahorrador, pero es más espectacular que el que me encontré. Antes era más improvisado. EFE

(foto)

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