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“Pearled Majesty”, del español Mauricio Delcher, en la preparatoria del Arco del Triunfo

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Redacción Deportes, 4 sep (EFE).- El entrenador español Mauricio Delcher Sánchez ensillará el domingo uno de los favoritos en el Niel, Grupo 2 preparatorio para la carrera más prestigiosa de Francia, el Arco del Triunfo (Grupo 1).

Su pupilo es “Pearled Majesty”, un potro de tres años doble laureado este año en París que suma 136.137 euros en premios.

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“Pearled Majesty” es copropiedad de la ex entrenadora francesa Christiane Head y del profesional español. Ha disputado siete carreras, con un saldo de cuatro victorias y dos colocaciones. Su único fallo llegó en primavera, cuando afrontó los 2.100 metros del derby galo, el Jockey Club, un Grupo 1 con 857.000 euros de dotación.

Entonces al potro aún le faltaba madurez. Un mes después afrontaba el Eugene Adam, Grupo 2 de 2.000 metros, y se impuso con autoridad. “Tras esa victoria le hemos mantenido en marcha, aunque ha sido difícil darle un buen entrenamiento en Chantilly (centro de entrenamiento próximo a París) este verano por el calor”, apunta Delcher a dos días de su próxima carrera.

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“Por eso organizamos un galope de entrenamiento en el hipódromo de Deauville (en el norte de Francia) en agosto y lo hizo muy bien, quedamos muy satisfechos con su comportamiento”.

Este domingo se medirá a seis rivales en los 2.400 metros, todos de alta calidad como él, y en función de su rendimiento se decidirá si aborda el primer domingo de octubre la carrera bandera de Francia, el Arco del Triunfo, con sus 2,8 millones de euros de bolsa para el propietario y enemigos llegados de toda Europa, o si baja sus expectativas y afronta otras buenas pruebas como el Prince d’Orange, en el doble kilómetro y frente a rivales buenos pero no tanto.

El belga Christophe Soumillon, el jockey de “Pearled Majesty” en sus cuatro triunfos, volverá a estar el domingo sobre la montura del hijo de “Persian King”. Varias veces campeón de fustas en Francia, ocupa hoy la séptima plaza con 61 victorias sobre 376 montas. Delcher es el 23º en la tabla de preparadores, con 23 victorias en 139 carreras. EFE

fg/sab

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