Òmnium pide 13 años de cárcel a 4 policías por la pérdida de un ojo de un votante el 1-O

Guardar

Barcelona, 4 sep (EFE).- Òmnium Cultural pide 13 años de prisión para cuatro policías que serán juzgados a partir del día 16 en la Audiencia de Barcelona por la pérdida de un ojo que sufrió un votante en el referéndum organizado en Cataluña el 1 de octubre de 2017, a los que acusa de un delito de lesiones con pérdida de órgano principal en concurso con delito de tortura.

Según informa en un comunicado Òmnium Cultural, que ejerce la acusación popular en este juicio, la entidad independentista "desplegará testigos, periciales y prueba gráfica para acreditar que el disparo no fue accidental ni justificado, sino antirreglamentario, dirigido contra Roger Español en clave de represalia y amparado por una cadena de mando".

PUBLICIDAD

Concretamente, Òmnium denunciará en el juicio, el único que se celebrará por las cargas policiales del 1-O, que "el Estado intentó impedir, por la vía de la fuerza, el ejercicio del derecho a la autodeterminación y el derecho de la ciudadanía a votar".

El juicio a un escopetero, un inspector y dos subinspectores de la Policía Nacional procesados por el lanzamiento de pelotas de goma que dejaron tuerto al votante del 1-O Roger Español se celebrará en la Audiencia de Barcelona los días 16, 17 y 30 de septiembre y 1 de octubre de 2026, por lo que finalizará justo nueve años después de los hechos.

PUBLICIDAD

Por este caso, la Fiscalía pide la absolución de los cuatro agentes al sostener que no cometieron ningún delito porque su actuación estaba "amparada" por la eximente de cumplimiento del deber.

Por su parte, Roger Español pide, al igual que Òmnium, 13 años de cárcel y de inhabilitación de los policías nacionales.

Español, que tras las lesiones que sufrió el 1-O de 2017 fue candidato de Junts en el Senado, también solicita a los cuatro policías una indemnización de 320.632 euros, de la que pide que responda el Ministerio del Interior como responsable civil subsidiario.

PUBLICIDAD

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha dicho que este juicio no solo afecta a un caso particular, sino que, simbólicamente, lo hacen suyo muchísimos ciudadanos: “Sentar a estos agentes en el banquillo de los acusados ​​ha sido una carrera de fondo que el Estado, a todas luces, ha intentado evitar, porque evidencia que la brutalidad policial existió, fue masiva, intencionada y tuvo un carácter claramente represivo, con voluntad desmovilizadora". EFE