Llegan otros 17 migrantes a Melilla desde Chafarinas, la segunda entrada esta semana

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Melilla, 4 sep (EFE).- La Guardia Civil ha trasladado este viernes a Melilla desde las islas Chafarinas a 17 personas, todas ellas varones y adultos, lo que supone la segunda llegada de migrantes esta semana desde dicho lugar.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Melilla han informado de que el traslado se ha efectuado esta tarde por parte de la Guardia Civil en la embarcación Guardamar Caliope.

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De los 17 migrantes, 15 son de origen subsahariano y dos magrebíes, los cuales se encontraban en las islas Chafarinas.

Una vez en la ciudad autónoma, los migrantes, que se encuentran en buen estado de salud, han sido trasladados a dependencias de la Jefatura Superior de Policía en Melilla, han señalado las mismas fuentes.

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Se trata de la segunda llegada de migrantes esta semana desde dicho archipiélago, después de que este miércoles trasladaran al puerto de Melilla a otros 17 migrantes de origen subsahariano, tres de ellos menores de edad, que habían llegado a las islas Chafarinas. EFE

mrg/bfv/jlp