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Las temperaturas subirán aún más este viernes y el calor intenso marcará el fin de semana

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Madrid, 4 sep (EFE).- Las temperaturas subirán aún más este viernes en el norte y este peninsular y en Baleares, con leves bajadas en Andalucía occidental, mientras que el calor intenso será el factor predominante este fin de semana con probabilidad de tormentas en Galicia, el Cantábrico y Castilla y León.

Así lo ha indicado hoy la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su predicción, en la que destaca también que la estación ubicada en Sevilla-Tablada igualó ayer jueves, con 45,1 grados, la temperatura más alta del año en España. Esos mismos valores ya se dieron en Andújar (Jaén) y Montoro (Córdoba) los pasados 22 y 23 de junio, respectivamente.

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Tras esas máximas anuales "poco frecuentes" fuera de los meses de julio y agosto, el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha advertido hoy en un mensaje remitido a los medios de comunicación de que el calor continuará durante esta jornada.

Así, las temperaturas serán hoy "significativamente altas en la vertiente atlántica e interior oriental de Andalucía" y habrá aviso naranja en las campiñas de Sevilla y Córdoba y en comarcas de Jaén y amarillo en Cádiz y Granada, según ha precisado Del Campo.

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La temperatura subirá en el norte y este y en Baleares, con ligeras bajadas en Andalucía Occidental y se superarán los 40 grados en el noreste, especialmente en el Valle del Ebro, interior de Cataluña, en áreas del centro peninsular, como el Valle del Tajo y en la mitad sur. En el Valle del Guadalquivir se podrán rebasar los 42 grados.

Paralelamente, al calor le acompañará el polvo en suspensión que dará lugar a calima en el oeste y en el sur, así como en el archipiélago canario y podrían producirse tormentas aisladas en puntos del suroeste, en el área cantábrica y en cumbres de Canarias, ha agregado Del Campo.

Las bajadas de temperatura, ligeras en general, predominarán el sábado y el domingo y, por lo tanto, persistirá el calor intenso, con más de 38 a 40 grados en amplias zonas del este, centro y sur de la península, y más de 36 grados en Baleares.

El organismo ha avisado igualmente de que las noches serán muy cálidas, sin bajar de 25 grados en el área mediterránea, el centro y la mitad sur, y ha apuntado a que en el archipiélago canario el calor marcará el fin de semana, con más de 34 a 36 grados en zonas orientadas al sur, sobre todo de Gran Canaria.

En cuanto a las precipitaciones, los cielos estarán, en general, más nubosos y no se descartan tormentas en Galicia, el Cantábrico y Castilla y León, que podrían extenderse a zonas del oeste y del norte.

El portavoz ha puntualizado que "salvo en el noroeste, las tormentas podrán ser más intensas y estar incluso acompañadas con granizo" y, en el resto de la península, "serán, en general, tormentas secas, con poca precipitación o incluso nula, pero con muchos rayos y rachas de viento intensas".

Conforme a este parte, cara a la próxima semana no se esperan grandes cambios térmicos en la mayor parte del país, si bien el lunes habrá un "descenso notable" en las comunidades cantábricas y en la cuenca del Ebro.

En el resto, ha señalado Del Campo, "continuará el ambiente muy cálido para la época del año en casi todo el país, con máximas superiores a 36 grados en el este, centro y sur de la península, así como en Baleares tanto el lunes como el martes".

Asimismo, podría darse el próximo miércoles una bajada térmica en amplias áreas con temperaturas "superiores a las normales para la época pero no tan extremas". EFE

(foto) (vídeo)

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