La Bolsa española sube un 0,25 % pese a caer Wall Street tras datos de empleo en EE.UU.

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Madrid, 4 sep (EFE).- La Bolsa española ha subido este viernes el 0,25 % por el descenso del petróleo y a pesar de la caída de Wall Street tras los datos de empleo de agosto en Estados Unidos (EE.UU.), que elevan las posibilidades de una subida de los tipos de interés.

El índice de referencia del parqué español, el IBEX 35, ha subido 50,5 puntos, ese 0,25 %, hasta los 20.050,7 puntos. En la semana sube un 0,04 % y en año acumula un alza del 15,85 %.

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El mercado nacional terminaba por encima de 20.000 puntos pese a que Wall Street cedía el 0,7 % después de que en EU.UU. se crearan 162.000 nuevos empleos el mes pasado, el triple de lo esperado, y de que el barril de petróleo brent bajara el 0,4 %, hasta 95,14 dólares, aunque al comienzo de la tarde rozó los 93 dólares.

De los grandes valores han subido Inditex, el 1,13 %, Iberdrola el 0,71 % y Telefónica el 0,05 %. Bajaron Repsol, el 2,12 % (la mayor caída del IBEX), Banco Santander el 0,26 % y BBVA el 0,04 %. EFE

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