Isabel Coixet, Premio Antonio de Sancha 2026 de los editores de Madrid

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Madrid, 4 sep (EFE).- La directora, guionista y escritora Isabel Coixet ha obtenido el Premio Antonio de Sancha 2026 de la Asociación de Editores de Madrid (AEM) "por contribuir de manera decisiva a acercar los libros y la creación literaria a un amplísimo universo de espectadores".

En la trigésima edición del galardón, los editores madrileños destacan que Coixet "ha tendido un puente excepcional entre la literatura y el gran público", tanto en su faceta de autora de libros y artículos de prensa como a través de sus adaptaciones cinematográficas de obras como 'La librería', 'Un amor', 'Elisa y Marcela. Amigas y amantes' y 'Tres adioses'.

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Además, los editores han puesto en valor "su defensa constante de las librerías como espacios de encuentro, ocio y resistencia cultural, su compromiso con la difusión de la lectura y, especialmente, su capacidad para situar los libros en el centro de la conversación pública".

Coixet ha agradecido este reconocimiento y ha afirmado que ella no ha hecho "nada heroico" con los libros. "Lo único que sé hacer, lo que llevo haciendo desde antes de saber muy bien por qué, es ponerle a alguien un libro en las manos y quedarme mirándolo con una ansiedad indecente, como quien espera el fallo del jurado en un concurso de tartas de manzana".

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"Regalar, recomendar, compartir un libro es la manera más práctica y más bonita que he encontrado de decirle a otro: mira, esto es lo que llevo dentro, dime si a ti también te pasa", ha señalado.

Con más de tres décadas de trayectoria, cerca de 30 largometrajes y 8 premios Goya, Isabel Coixet (Barcelona, 1960) es una de las figuras más internacionales del cine español, directora de películas como 'Cosas que nunca te dije' y 'A los que aman', logró el reconocimiento internacional con 'Mi vida sin mí' y 'La vida secreta de las palabras'.

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Ha adaptado obras literarias de Philip Roth, Penélope Fitzgerald, Sara Mesa o Michela Murgia y ha publicado libros propios como 'No te va a querer todo el mundo', 'La vida es un guion' y 'La vida secreta de Isabel Coixet'. Este octubre saldrá a la venta un libro de "crónicas gourmet" que ha titulado 'Silencio, se come' (Siruela).

El Premio Antonio de Sancha, que cuenta con el apoyo de la asociación de defensa de la propiedad intelectual CEDRO, se instituyó en 1997 para distinguir a personalidades y entidades destacadas en la defensa de la cultura en general, y del libro y la lectura en particular.

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El nombre del galardón rinde homenaje al primer editor español, Antonio de Sancha (1720-1790), el primero en atreverse a reeditar obras maestras como 'El Poema del Mío Cid', el 'Libro del Buen Amor' o las poesías de Gonzalo de Berceo, que habían permanecido inéditas al cabo de tres siglos desde la invención de la imprenta.

Coixet se suma en esta edición al listado de premiados entre los que figuran nombres como Joan Manuel Serrat, Irene Vallejo, Luis Alberto de Cuenca, Mario Vargas Llosa, Adela Cortina, Fernando Savater, Amin Maalouf, Carmen Iglesias o Antonio Fraguas de Pablo 'Forges'. EFE

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(foto)