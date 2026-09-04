Espana agencias

Isabel Coixet, Premio Antonio de Sancha 2026 de los editores de Madrid

Guardar

Madrid, 4 sep (EFE).- La directora, guionista y escritora Isabel Coixet ha obtenido el Premio Antonio de Sancha 2026 de la Asociación de Editores de Madrid (AEM) "por contribuir de manera decisiva a acercar los libros y la creación literaria a un amplísimo universo de espectadores".

En la trigésima edición del galardón, los editores madrileños destacan que Coixet "ha tendido un puente excepcional entre la literatura y el gran público", tanto en su faceta de autora de libros y artículos de prensa como a través de sus adaptaciones cinematográficas de obras como 'La librería', 'Un amor', 'Elisa y Marcela. Amigas y amantes' y 'Tres adioses'.

PUBLICIDAD

Además, los editores han puesto en valor "su defensa constante de las librerías como espacios de encuentro, ocio y resistencia cultural, su compromiso con la difusión de la lectura y, especialmente, su capacidad para situar los libros en el centro de la conversación pública".

Coixet ha agradecido este reconocimiento y ha afirmado que ella no ha hecho "nada heroico" con los libros. "Lo único que sé hacer, lo que llevo haciendo desde antes de saber muy bien por qué, es ponerle a alguien un libro en las manos y quedarme mirándolo con una ansiedad indecente, como quien espera el fallo del jurado en un concurso de tartas de manzana".

PUBLICIDAD

"Regalar, recomendar, compartir un libro es la manera más práctica y más bonita que he encontrado de decirle a otro: mira, esto es lo que llevo dentro, dime si a ti también te pasa", ha señalado.

Con más de tres décadas de trayectoria, cerca de 30 largometrajes y 8 premios Goya, Isabel Coixet (Barcelona, 1960) es una de las figuras más internacionales del cine español, directora de películas como 'Cosas que nunca te dije' y 'A los que aman', logró el reconocimiento internacional con 'Mi vida sin mí' y 'La vida secreta de las palabras'.

Ha adaptado obras literarias de Philip Roth, Penélope Fitzgerald, Sara Mesa o Michela Murgia y ha publicado libros propios como 'No te va a querer todo el mundo', 'La vida es un guion' y 'La vida secreta de Isabel Coixet'. Este octubre saldrá a la venta un libro de "crónicas gourmet" que ha titulado 'Silencio, se come' (Siruela).

El Premio Antonio de Sancha, que cuenta con el apoyo de la asociación de defensa de la propiedad intelectual CEDRO, se instituyó en 1997 para distinguir a personalidades y entidades destacadas en la defensa de la cultura en general, y del libro y la lectura en particular.

El nombre del galardón rinde homenaje al primer editor español, Antonio de Sancha (1720-1790), el primero en atreverse a reeditar obras maestras como 'El Poema del Mío Cid', el 'Libro del Buen Amor' o las poesías de Gonzalo de Berceo, que habían permanecido inéditas al cabo de tres siglos desde la invención de la imprenta.

Coixet se suma en esta edición al listado de premiados entre los que figuran nombres como Joan Manuel Serrat, Irene Vallejo, Luis Alberto de Cuenca, Mario Vargas Llosa, Adela Cortina, Fernando Savater, Amin Maalouf, Carmen Iglesias o Antonio Fraguas de Pablo 'Forges'. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Audiencia Nacional defiende a la jueza de la crisis de Ceuta frente a Marlaska: “Está actuando en defensa del interés general de España”

La Sala también ha recalcado que Tardón “no ha interferido en la seguridad nacional con su actuación jurisdiccional”

La Audiencia Nacional defiende a la jueza de la crisis de Ceuta frente a Marlaska: “Está actuando en defensa del interés general de España”

Cuándo vuelve el cole en la Comunidad Valenciana: fechas importantes del curso 2026-2027, festivos y vacaciones

La mayoría de los estudiantes de esta comunidad autónoma no regresarán a las aulas hasta mediados de la semana que viene

Cuándo vuelve el cole en la Comunidad Valenciana: fechas importantes del curso 2026-2027, festivos y vacaciones

Las autonomías del PP no secundan el boicot de Ayuso y acuden a la votación para la reforma de la financiación autonómica

Las comunidades gobernadas por el partido popular se han presentado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera pese al llamamiento de la presidenta madrileña a paralizar la revisión del sistema de reparto

Las autonomías del PP no secundan el boicot de Ayuso y acuden a la votación para la reforma de la financiación autonómica

Carlos Peguer, de ‘La Pija y la Quinqui’, anuncia que se casa con Nacho Arráez, su novio desde hace más de dos años

El creador de contenido da un nuevo paso en su relación después de haber hablado públicamente de sus deseos de pasar por el altar

Carlos Peguer, de ‘La Pija y la Quinqui’, anuncia que se casa con Nacho Arráez, su novio desde hace más de dos años

Antonio Balas asciende tras la firma de Margarita Robles y continuará en la UCO a través de una comisión de servicio

El texto señala que el ahora coronel deja su destino anterior. A la vez, establece su continuidad en la unidad

Antonio Balas asciende tras la firma de Margarita Robles y continuará en la UCO a través de una comisión de servicio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional defiende a la jueza de la crisis de Ceuta frente a Marlaska: “Está actuando en defensa del interés general de España”

La Audiencia Nacional defiende a la jueza de la crisis de Ceuta frente a Marlaska: “Está actuando en defensa del interés general de España”

Qué ver en un día en las Islas Cíes: guía práctica para aprovechar al máximo la visita

Antonio Balas asciende tras la firma de Margarita Robles y continuará en la UCO a través de una comisión de servicio

Esto dicen las últimas pruebas de seguridad Euro NCAP: tres coches chinos consiguen la máxima puntuación por encima del Cupra Raval

Detenido un migrante en Ceuta tras amenazar con apuñalar a un militar

ECONOMÍA

Las autonomías del PP no secundan el boicot de Ayuso y acuden a la votación para la reforma de la financiación autonómica

Las autonomías del PP no secundan el boicot de Ayuso y acuden a la votación para la reforma de la financiación autonómica

Tengo un Seat: qué pasa con mi garantía si la marca desaparece

El nuevo plan de ajuste del Grupo Volkswagen deja en el aire el futuro de Seat: la marca podría desaparecer antes de 2030

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 4 de septiembre

Las hipotecas fijas arrasan a pesar de su subida: el 91% de compradores las eligen mientras las variables desaparecen del mercado

DEPORTES

Pablo Laíño, el vicepresidente “friki” del Ourense CF con solo 21 años: “Se ha convertido como en un hijo para mí”

Pablo Laíño, el vicepresidente “friki” del Ourense CF con solo 21 años: “Se ha convertido como en un hijo para mí”

La edad ya no perdona en el fútbol: por qué cada vez cuesta más encontrar equipo a las leyendas

Perico Delgado, ganador de la Vuelta España, cuenta cómo se preparaba para competir: “Esto lo haces ahora y te echan”

Marcos Llorente anuncia que deja la selección española: “Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia”

Raúl Asencio rompe su silencio tras el juicio y el escándalo por alcohol: “Estoy profundamente arrepentido y asumo mi responsabilidad”