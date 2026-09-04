Imbroda augura que el PSOE pasará a la "clandestinidad" en Ceuta y Melilla

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Melilla, 4 sep (EFE).- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha augurado que el PSOE pasará a la “clandestinidad” en Ceuta y Melilla como “efecto colateral de una torpeza infinita” por la crisis migratoria.

“Torpeza infinita de un Gobierno que actúa fatal y de un presidente que se va a hacer pesca submarina o a bucear con la crisis que hay”, ha criticado Imbroda en rueda de prensa, negando que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenga “derecho a vacaciones”.

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“Tú no tienes derecho a vacaciones, eso es mentira. Tú tienes el derecho y la obligación de salvaguardar al pueblo de Ceuta como al pueblo de Antequera o al de Motril”, ha subrayado antes de apostillar: “tú no te vas de vacaciones y luego vas a ver cómo se apaga el incendio”.

Por ello, ha considerado “lógico” que el PSOE pierda “apoyos populares” en Ceuta, ciudad en la que la formación socialista perdería 15 puntos en intención de voto, logrando tan solo un 5,6 % de los votos y un escaño en la Asamblea de Ceuta, según la última encuesta de Sigma Dos para El Mundo.

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En cambio, el PP ceutí, liderado por el presidente del Gobierno regional, Juan Jesús Vivas, se vería reforzado tras la crisis migratoria, logrando una mayoría absoluta con un 50,5 % de los votos y cosechando entre 13 y 14 escaños.

El presidente melillense ha reconocido que le “preocupa poco que el PSOE perdiera un escaño”.

“A mí lo que me preocupaba es cómo es la falta de reacción para atender el mal causado y, además, ir para que no se cause más mal. Eso es lo que me preocupa”, ha dicho. EFE

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