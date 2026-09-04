Illa y la embajadora de España en Ucrania se encuentran bien tras el ataque ruso en Kiev

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Madrid, 4 sep (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, de visita en Kiev, y la embajadora de España en Ucrania, Adela Díaz, se encuentran bien tras el ataque ruso contra la sede del servicio de seguridad en la capital ucraniana, según han asegurado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha hablado con ellos.

Lo han confirmado fuentes de Exteriores a EFE que han señalado además que el ataque ha coincidido con el acto de presentación de credenciales de la nueva embajadora, que ha tenido que ser suspendido al celebrarse en un edificio próximo al ataque.

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Salvador Illa, por su parte, se encuentra en Kiev, en el último día de su viaje a Ucrania, donde este viernes se ha reunido con la religiosa con la monja catalana de origen argentino Sor Lucía Caram, con quien recorrió las instalaciones de un hospital de la Guardia de Frontera.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha condenado "enérgicamente" el ataque ruso contra la sede del Servicio de Seguridad, en una "escalada inaceptable: va contra los civiles, el patrimonio y la paz", ha dicho Albares a través de las redes sociales refiriéndose también a que se ha producido cerca de la catedral de Santa Sofía, patrimonio mundial de la humanidad.

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De igual modo, ha expresado todo su apoyo a la embajadora y al equipo de la Embajada, que realizan "un gran trabajo en condiciones muy difíciles".

La diplomacia y el derecho "son más fuertes que la agresión", ha recalcado el ministro.

Un dron ruso que iba dirigido contra la oficina del jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha alcanzado esta tarde la sede central de esta estructura de espionaje ucraniana sin que haya trascendido si ha habido víctimas. EFE

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