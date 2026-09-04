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Hjulmand, Marqués o Mourinho: España en el centro de los fichajes de Portugal

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Miguel Conceição

Lisboa, 4 sep (EFE).- Portugal cierra este viernes un mercado de fichajes que tuvo a España en el centro, con las llegadas a su fútbol de jugadores como Tommy Marqués o Santi Altimira y las salidas a LaLiga de Morten Hjulmand o incluso del técnico Jose Mourinho.

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Hjulmand está ahora a las órdenes de Diego Simeone en el Atlético de Madrid, que pagó 40 millones de euros al Sporting de Portugal por el centrocampista danés.

Ante la partida de su capitán al Metropolitano, el Sporting fue a buscar al catalán Sergi Altimira, quien cambió el uniforme verdiblanco del Betis por el de los lisboetas en una operación de 18,25 millones de euros.

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En sentido contrario, el georgiano Giorgi Kochorashvili dejó la capital portuguesa rumbo al Sevilla por 4,5 millones de euros.

El Sporting hizo en el verano una profunda renovación de la plantilla, y se despidió de titulares como el exbarcelonista Francisco Trincão, Geovani Quenda, Ousmane Diomande y Pedro Gonçalves.

Sin embargo, los 'leones' conservaron al máximo goleador de la última Liga Portugal, el colombiano Luis Suárez, y reforzaron el mediocampo con la llegada del hispano-uruguayo Rodrigo Zalazar -hijo del exfutbolista José Luis Zalazar-, proveniente del Braga, por 30 millones de euros.

A diferencia de Morten Hjulmand, el central francés Clément Lenglet dejó el Atlético para irse a Lisboa, pero para jugar con el Benfica, inicialmente cedido y luego de manera definitiva.

Lenglet reforzó una línea defensiva que se quedó sin el argentino Nicolás Otamendi, cuyo dorsal número 30 lo lleva ahora su compatriota Claudio Echeverri, ex del Girona que llegó cedido por el Manchester City.

'Diablito' Echeverri fue uno de los varios cambios que hizo el Benfica en la medular, el más destacado el fichaje del internacional portugués João Palhinha al Bayern de Múnich por 14 millones de euros.

La llegada de Palhinha le quitó más espacio en el equipo al colombiano Richard Ríos, quien a su vez partió cedido al Al Ittihad, de Arabia Saudí, país del que recibieron otro 'cafetero', el atacante Jhon Durán, cedido por el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Pero el traspaso más sonado del Benfica llegó en su banquillo, con la salida de Jose Mourinho rumbo al Real Madrid.

El interés del Real por su ex y actual técnico comenzó en los últimos compases de la temporada pasada, quedó en el limbo debido a las elecciones presidenciales madridistas y finalmente se concretó el 9 de junio, cuando el equipo blanco pagó al Benfica los 15 millones de euros de la cláusula de rescisión de Mourinho.

Al igual que sus rivales, el campeón Oporto se reforzó en España, de donde llegó André Silva.

Tras desvincularse del Elche, Silva, también ex de la Real Sociedad y el Sevilla, regresó a los 'dragones' nueve años después para reforzar una delantera mermada por la lesión del español Samu Aghehowa.

Además de André Silva, los blanquiazules fortalecieron su ofensiva con el mexicano Santiago Giménez, cedido por el Milan, mientras que su venta más destacada fue la del centrocampista de 19 años Rodrigo Mora al Roma, por 25 millones de euros.

Y el Braga volvió a mirar hacia La Masía con el fichaje de Tommy Marqués, quien se unió a los excanteranos del Barça Pau Víctor y Víctor Gómez en el cuadro del técnico mallorquín Carlos Vicens.

El neerlandés Justin de Haas, que se fue del Famalicão al Valencia; el venezolano Alejandro Marqués, del Estoril al Granada; o Joan Jordán, que se despidió del Sevilla tras siete años para incorporarse al Estrela da Amadora, fueron otros de los traspasos entre ambos lados de la frontera hispano-lusa. EFE

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