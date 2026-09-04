Gerard Encuentra: "Veo un buen grupo humano"

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Lleida, 4 sep (EFE).- El entrenador del iLerna Lleida, Gerard Encuentra, afirmó este viernes que ve un "buen grupo humano" en la plantilla, un factor que considera "fundamental" para lograr éxitos durante la temporada.

En ese sentido, explicó que "los chicos son estupendos" y que hay "buen rollo entre ellos, que se tiene que ir consolidando". En el apartado deportivo, el técnico ilerdense destacó que "los entrenamientos son con muy buena predisposición" por parte de los jugadores.

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No obstante, pidió "paciencia" para que las incorporaciones se adapten a su estilo de juego: "Los nuevos tienen que entender la filosofía y mi manera de hablar, y yo tengo que entenderles". Además, comentó que están trabajando en aspectos que pueden "mejorar", pero también en otros que, a pesar de obtener buenos resultados, quieren "potenciar".

Para ello, el iLerna Lleida disputará este viernes (20.30 horas) y el próximo domingo (18.30 horas) dos partidos ante el Ratiopharm Ulm alemán y el Kids&Us Manresa, respectivamente; ambos correspondientes al torneo amistoso de Sant Julià de Vilatorta (Barcelona).

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"Pido a mis jugadores que lo den todo, el máximo de energía y competitividad", manifestó el entrenador, que también recordó que "estos partidos sirven para probar y ajustar".

Asimismo, reconoció que se toma cada cuarto de cada encuentro como un "minipartido", en el que el equipo se debe ceñir a un sistema ofensivo y un tipo de defensa determinados.

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Para estos choques, Encuentra tendrá a su disposición al pívot Atoumane Diagne, que ha regresado de la concentración con la selección de Senegal.

El pívot Kur Kuath, que se encontraba con Sudán del Sur, también ha llegado a Lleida, pero sufre una inflamación en el tobillo, una lesión que, según el entrenador, arrastra desde la temporada pasada en el Gran Canaria y de la que todavía no se ha recuperado, por lo que estará dos semanas de baja.

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A raíz de esta lesión, el entrenador criticó el "despropósito" que ha supuesto la última ventana de selecciones, en la que los combinados han disputado tres partidos en cuatro días, y recalcó que, "si hubiera venido al principio de la temporada", ahora ya estaría recuperado.

Por otro lado, el alero Oriol Paulí sufre unas molestias en el isquiotibial, y su presencia en los encuentros de este fin de semana está casi descartada. EFE

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