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Garcés: "Me queda la deuda de no haber hecho una venta importante en este mercado"

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Vigo, 4 sep (EFE)- El mexicano Marco Garcés, director de fútbol del Celta, está satisfecho con el mercado de fichajes que ha cerrado su equipo porque han configurado “una plantilla balanceada, planificada y competitiva”, aunque él tiene “la deuda” de no haber cerrado “una venta importante” para aliviar la economía del club.

“Para conseguir la consistencia financiera uno necesita realizar ventas. Este mercado me deja la deuda de la venta porque realmente pensé que podíamos hacer una importante”, manifestó en una larga comparecencia ante los periodistas.

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Garcés, no obstante, dijo que esa falta de dinero la pueden substituir firmando “un buen año” en la Liga Europa, competición en la que el curso pasado alcanzaron los cuartos de final.

“No vender puede significar una reducción en el límite del coste de la plantilla del próximo año, dependiendo de cómo lo hagas en la Liga Europa. Si lo haces bien, lo podemos substituir”, subrayó.

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En este sentido, explicó que la oferta del Nottingham Forest por Javi Rueda era una opción que les dejaba “con un monto que ciertamente nos aliviaba la situación financiera”, pero, de acuerdo con Claudio Giráldez, optaron por dar "prioridad" a la parcela deportiva.

“Si fueran 30 millones o 40, entonces sí lo tienes que hacer. El peso de Claudio en esa decisión fue muy grande, al igual que en todas”, confesó Garcés, quien, sin citarlo, dejó entrever que estos últimos días recibieron una oferta por el centrocampista Ilaix Moriba de Turquía.

Eludió valorar si la actual plantilla es “mejor o peor” que la de la pasada temporada, de la que perdieron a dos jugadores importantes como Fer López y Óscar Mingueza, los cuales “numéricamente” produjeron “dos goles y cinco asistencias”.

“Eso es lo que tenemos que substituir numéricamente. Creemos que la plantilla actual, con las incorporaciones y más la maduración de los jugadores canteranos, que tendrán un año más, nos puede proveer con esos dos goles y cinco asistencias”, puntualizó.

Finalmente, confirmó que este verano no tuvieron “ninguna opción” de lograr una nueva cesión del internacional sub-21 Fer López porque el Wolverhampton Wanderers inglés “cerró todas las posibilidades, nunca nos dio una entrada porque lo querían allí”. EFE

dmg/apa

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