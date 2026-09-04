España, a por su segunda corona

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Madrid, 4 sep (EFE).- La selección española persigue su segunda corona en el Mundial sub-20 que comenzará a disputarse este sábado en Polonia, donde precisamente hace un año se ganó el billete al proclamarse campeona de Europa.

El conjunto que dirige David Aznar intentará reencontrarse con la gloria que alcanzó en 2022 en Costa Rica, donde, con jugadoras como Salma Paralluelo, Inma Gabarro, Fianma Benítez, Silvia Lloris o Andrea Medina, se proclamó por primera vez campeona universal como colofón a una etapa dorada que había empezado con la plata en la edición de Francia 2018 bajo la batuta de Patri Guijarro, Claudia Pina, Laia Aleixandri, Eva Navarro o Maite Oroz.

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España quiere dejar atrás el 'tropiezo' del anterior Mundial, Colombia 2024, donde un gol en la prórroga de los cuartos de final ante Japón le apartó de la carrera hacia las dos rondas finales.

En esta oportunidad vuelve a aparecer con sus clásicas señas de identidad y un bloque bien armado, con el aval del título continental conseguido también en el país centroeuropeo al superar en la final a Alemania, con un tanto de la madridista Irune Dorado.

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La centrocampista del cuadro blanco, asentada ya en la primera plantilla que dirige Pau Quesada, es una de las referencias de la Roja, que tiene la base con jugadoras del Real Madrid y el Barcelona. A su lado sobresalen Aicha Camara, Pau Comendador, Rosalía Dominguez, Alba Cerrato, Silvia Cristóbal o Cristina Librán.

Sobresale la ausencia de la centrocampista del Barcelona Clara Serrajordi, que apuntaba a llevar la manija del equipo pero que tuvo que abandonar la concentración del equipo debido a una fractura en su muñeca derecha.

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No obstante, la característica de la selección española es el concepto de grupo, de equipo.

"Tienen dos cosas. Una es la ambición. Esta generación ha ganado mucho en las categorías inferiores y quieren seguir ganando cosas. Es algo que se ve reflejado en la asoluta. Por otra parte es un grupo muy sano que demuestra compañerismo y solidaridad. Es una generación única que siendo selección se comporta como un equipo y eso es un valor añadido que otras selecciones no tienen", afirmó Aznar.

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España quedó encuadrada en el grupo F. Jugará todos sus partidos en el Arena de Sosnowiec. El lunes 7 se enfrentará a Nigeria, el jueves 10 a Nueva Caledonia y el domingo 13 a China.

Necesita acabar entre los dos primeros o ser uno de los mejores terceros para estar en octavos. Si lidera el grupo se medirá al segundo del E (Corea del Norte, Colombia, Portugal y Costa Rica) y si pasa como segunda al ganador del B (Brasil, Tanzania, Canadá e Inglaterra).

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Corea del Norte es la defensora del título que logró en El Campín de Bogotá ante Japón, campeona de Asia este año al tomarse la revancha de las norcoreanas en la final del torneo continental sub-20.

Por lo tanto, vuelven a partir como dos claras aspirantes al cetro. Corea del Norte incluso acude con 18 de las 21 jugadoras que se proclamaron campeonas mundiales sub-17 en República Dominicana 2024, incluida Jon Il-chong, declarada mejor jugadora.

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Brasil, tercera hace dos ediciones mundialistas, tratará de volver a ser protagonista en su condición de campeona sudamericana por delante de Ecuador, Argentina y Colombia, tres equipos que anticipan también batalla, mientras que la anfitriona Polonia, Francia, Inglaterra, Italia y Portugal completan el cupo europeo que luchará por llegar lejos, y Estados Unidos, bronce hace dos años, y México, encabezan la armada de la Concacaf.

El torneo se disputará en cuatro sedes, Lodz (en cuyo estadio Miejski se disputará la final el día 27), Katowice, Sosnowiec y Bielsko-Biala.

- Composición de los grupos:

Grupo A: Polonia, México, Argentina, Benín

Grupo B: Brasil, Inglaterra, Canadá, Tanzania

Grupo C: Francia, Corea del Sur, Ghana, Ecuador

Grupo D: Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Italia

Grupo E: Corea del Norte, Colombia, Costa Rica, Portugal

Grupo F: España, Nigeria, RP China, Nueva Caledonia

EFE

jap/cmm