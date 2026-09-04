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Enric Mas: "Si hace más calor habrá que reunirse porque salir sería peligroso"

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Loja (Granada), 4 sep (EFE).- Enric Mas (Movistar), líder de la Vuelta señaló que si sigue haciendo un calor extremo los corredores se deberían reunir para buscar soluciones a una situación que podría ser peligrosa.

"Ha sido un día con calor extremo. En algunos momentos ha sido extraño porque cuando íbamos lanzados notábamos el calor a pesar del aire. Si hace más calor tendrá que haber una reunión de corredores porque sería peligroso salir", comentó el líder de la Vuelta.

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Ante la etapa de este sábado con final en La Pandera, Mas comentó que sus recuerdos no son los mejores.

"Fue en 20222 y ganó Richard Carapaz. Fue un día duro y hubo momentos en los que lo pasé mal. Roglic atacó desde abajo, intenté cera cerrarle y ahí me quedé", recordó.

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Ante la jornada de mañana, el maillot rojo señaló que con su equipo tendrá que tomar iniciativas para defender su posición.

"Mañana tendré que defender la ventaja que tengo, será difícil, pero es un buen día mañana para conseguir más tiempo. En 5 finales en alto he sacado tiempo en 4. En La Pandera, tranquilidad y a sacar tiempo", dijo.Roglic..

Su rival principal será el esloveno Primoz Roglic, viejo rival en muchas ediciones de la Vuelta.

"Sabemos quién es Roglic, no hace falta recordar su palmarés. Ha tenido mala suerte estos últimos meses, le atropelló un coche, y eso es muy duro. No creo que la edad sea un problema para él", explicó.

El gran objetivo, en definitiva, será para Mas "llegar a Granada con el maillot rojo". EFE

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