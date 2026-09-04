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El Tottenham deja al brasileño Richarlison sin ficha en la Premier League

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Londres, 4 sep (EFE).- El Tottenham Hotspur ha dejado al delantero brasileño Richarlison fuera de la lista para disputar la Premier League.

La competición inglesa solo permite la inscripción de 25 jugadores y el club londinense ha optado por dejar sin ficha al brasileño, cuyo deseo en los últimos días del mercado de fichajes era volver al Everton, donde jugó sus mejores minutos en Inglaterra.

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Sin embargo, el acuerdo con el club 'Toffee' se cayó y el brasileño no pudo salir, además de no contar para los planes de Roberto de Zerbi de cara a esta temporada.

Esto obligará al delantero a buscarse una salida en los próximos días a alguno de los clubes de las ligas que aún tienen el mercado abierto, como Arabia Saudí y Turquía. EFE

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