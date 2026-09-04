El rey y sus hijas asistirán al gran premio de Fórmula Uno de Madrid

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Madrid, 4 sep (EFE).- Felipe VI y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, asistirán al gran premio de Fórmula Uno que se disputará en Madrid el próximo día 13, en el regreso de la máxima competición de automovilismo a la capital de España después de 45 años, han informado fuentes de la Casa del Rey.

Será la primera ocasión en la que el jefe del Estado presencie una carrera de la Fórmula Uno, en un gesto de apoyo institucional al evento que discurrirá por el circuito diseñado en el recinto ferial de Ifema y el barrio de Valdebebas, con la participación de los dos pilotos españoles, Fernando Alonso (Austin Martin) y Carlos Sainz (Williams).

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Como precedente más cercano, Felipe VI acudió el pasado 21 de marzo al circuito Madrid Jarama-RACE para ver el primer e-Prix de Fórmula E de Madrid, donde los monoplazas son eléctricos.

Además de presenciar la carrera, el rey visitó la zona de los garajes de las escuderías y otras zonas del circuito. EFE