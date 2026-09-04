Espana agencias

El rey y sus hijas asistirán al gran premio de Fórmula Uno de Madrid

Guardar

Madrid, 4 sep (EFE).- Felipe VI y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, asistirán al gran premio de Fórmula Uno que se disputará en Madrid el próximo día 13, en el regreso de la máxima competición de automovilismo a la capital de España después de 45 años, han informado fuentes de la Casa del Rey.

Será la primera ocasión en la que el jefe del Estado presencie una carrera de la Fórmula Uno, en un gesto de apoyo institucional al evento que discurrirá por el circuito diseñado en el recinto ferial de Ifema y el barrio de Valdebebas, con la participación de los dos pilotos españoles, Fernando Alonso (Austin Martin) y Carlos Sainz (Williams).

PUBLICIDAD

Como precedente más cercano, Felipe VI acudió el pasado 21 de marzo al circuito Madrid Jarama-RACE para ver el primer e-Prix de Fórmula E de Madrid, donde los monoplazas son eléctricos.

Además de presenciar la carrera, el rey visitó la zona de los garajes de las escuderías y otras zonas del circuito. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de milhojas de manzana y canela, un postre original y delicioso que es perfecto para endulzar una merienda

El contraste de sabores y la textura crujiente del hojaldre lo convierten en un dulce que suele ser del gusto de todos, a lo que se une que es fácil de preparar

Receta de milhojas de manzana y canela, un postre original y delicioso que es perfecto para endulzar una merienda

Cortes de tráfico en Madrid por los preparativos del Gran Premio de Fórmula 1: estas son las calles afectadas

Las restricciones se extenderán durante varias semanas, antes y después del evento, debido a las labores de montaje y desmontaje del circuito

Cortes de tráfico en Madrid por los preparativos del Gran Premio de Fórmula 1: estas son las calles afectadas

Las extrabajadoras de Julio Iglesias que lo denunciaron por agresión sexual presentan una querella contra él en la Audiencia Nacional

El escrito fue presentado el 3 de septiembre ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia

Las extrabajadoras de Julio Iglesias que lo denunciaron por agresión sexual presentan una querella contra él en la Audiencia Nacional

La serie ‘Sueños de libertad’, ‘El Hormiguero’ y otros programas de Atresmedia podrán verse en Netflix: estas son las fechas

La plataforma incorporará cinco programas después de su emisión habitual de manera escalonada en los próximos días, mientras que ‘Veneno’, la serie de Los Javis, se sumará próximamente

La serie ‘Sueños de libertad’, ‘El Hormiguero’ y otros programas de Atresmedia podrán verse en Netflix: estas son las fechas

Georgina Rodríguez aparece en el Festival de Venecia después de su boda con Cristiano Ronaldo: un bolso de 150.000 euros, vaqueros de tiro alto y lencería de rebajas

La influencer no dejó indiferente a nadie con una prenda protagonista de 39 euros

Georgina Rodríguez aparece en el Festival de Venecia después de su boda con Cristiano Ronaldo: un bolso de 150.000 euros, vaqueros de tiro alto y lencería de rebajas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aldama pide vender por su cuenta sus 13 coches incautados entre Ferrari y Land Rover: Hacienda los valora en 635.700 euros y él cree que puede sacarles más dinero

Aldama pide vender por su cuenta sus 13 coches incautados entre Ferrari y Land Rover: Hacienda los valora en 635.700 euros y él cree que puede sacarles más dinero

La Audiencia Nacional defiende a la jueza de la crisis de Ceuta frente a Marlaska: “Está actuando en defensa del interés general de España”

Qué ver en un día en las Islas Cíes: guía práctica para aprovechar al máximo la visita

Antonio Balas asciende tras la firma de Margarita Robles y continuará en la UCO a través de una comisión de servicio

Esto dicen las últimas pruebas de seguridad Euro NCAP: tres coches chinos consiguen la máxima puntuación por encima del Cupra Raval

ECONOMÍA

Cuánta pensión cobrarán Santi Aldama y Hugo González por jugar en la NBA: la jubilación que convierte el baloncesto en un retiro de oro

Cuánta pensión cobrarán Santi Aldama y Hugo González por jugar en la NBA: la jubilación que convierte el baloncesto en un retiro de oro

Montse Escobar, psicóloga: “El problema de las batallas del aura está en que el joven crea que su valor depende de la puntuación de los demás”

Adiós al periodo de prueba de más de seis meses, salvo excepciones: el Gobierno endurece las condiciones para las empresas

El Gobierno aprueba el modelo de financiación autonómica con dos comunidades del PSOE en contra: rechazo de Castilla-La Mancha y Asturias y apoyo de Cataluña y Canarias

El primer rascacielos de Europa cambia de manos: Telefónica vende su histórica sede en Gran Vía por 200 millones

DEPORTES

La Champions League femenina se ceba con el Real Madrid y deja un camino de rosas para el FC Barcelona

La Champions League femenina se ceba con el Real Madrid y deja un camino de rosas para el FC Barcelona

Marcos Llorente se retira de la selección española tras 27 partidos y cero goles: así ha sido su trayectoria con La Roja

Pablo Laíño, el vicepresidente “friki” del Ourense CF con solo 21 años: “Se ha convertido como en un hijo para mí”

La edad ya no perdona en el fútbol: por qué cada vez cuesta más encontrar equipo a las leyendas

Perico Delgado, ganador de la Vuelta España, cuenta cómo se preparaba para competir: “Esto lo haces ahora y te echan”