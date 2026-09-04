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El rey visita en Toledo la exposición temporal 'España en los Estados Unidos'

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Toledo, 4 sep (EFE).- El rey Felipe VI ha visitado este viernes en el Museo del Ejército la exposición temporal 'España en los Estados Unidos. La contribución de los españoles y su ejército al surgimiento de una nación', dedicada a la participación española en el origen y desarrollo histórico de los actuales Estados Unidos de América.

A su llegada al Alcázar de Toledo, sede del Museo del Ejército, el rey ha sido recibido por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general Amador Enseñat y Barea, y el director del Museo del Ejército, general de brigada Francisco Germán Martínez Lozano.

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También por el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; el director del Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército, general de división Marcos Llago Navarro, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, entre otros.

Felipe VI ha recorrido esta exposición, que fue inaugurada en marzo por el embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, acompañado por el comisario, teniente coronel Germán Segura García, y por el capitán reservista honorífico del Ejército de Tierra Rafael Palacios Ramos.

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La exposición propone un recorrido sobre la relación histórica entre España y los actuales Estados Unidos de América, poniendo en valor la presencia e influencia hispanas en la configuración de aquel territorio.

Se articula en torno a tres grandes etapas: las exploraciones españolas, la consolidación de los territorios fronterizos mediante presidios, misiones y asentamientos, y la progresiva construcción de una presencia hispana que dejó huella en la historia, la cultura y la configuración territorial del continente.

La exposición permanecerá abierta hasta el 12 de octubre en las salas temporales del Museo del Ejército. EFE

(foto) (vídeo)

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