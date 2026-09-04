El reactor nuclear Ascó I para por una incidencia en una válvula

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Tarragona, 4 sep (EFE).- La central nuclear de Ascó (Tarragona) ha notificado este viernes al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) una parada no programada por una incidencia en una válvula de seguridad del circuito secundario del reactor Ascó I, según ha informado La Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV).

Según ANAV, durante una prueba se ha detectado que la válvula no cerraba completamente y se ha determinado que es necesario intervenirla, con la planta desconectada de la red eléctrica, en “las próximas horas”.

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La central ha iniciado, a las 9 horas de este viernes, una maniobra de reducción de potencia para efectuar una parada controlada y arreglar la válvula.

ANAV asegura que esta incidencia no ha tenido impacto en los trabajadores de la instalación, el público o el medio ambiente. EFE

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