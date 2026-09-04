El Hospital de Parapléjicos quiere sensibilizar para reducir el riesgo de lesiones

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Toledo, 4 sep (EFE).- El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo ha celebrado el décimo aniversario del Día Internacional de la Lesión Medular con un acto que busca convertir la sensibilización social en actuaciones concretas que permitan reducir el riesgo de lesiones.

Con el lema 'De la conciencia a la acción: diez años avanzando en la prevención de la lesión medular', el centro ha celebrado el aniversario con una jornada impulsada por la International Spinal Cord Society (ISCoS) y presidida por el director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Alberto Jara, según ha indicado en una nota de prensa la Junta de Comunidades.

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Durante el acto, profesionales, pacientes, familiares, investigadores y representantes del movimiento asociativo han participado en la lectura de un manifiesto coral centrado en la prevención, la investigación, la accesibilidad y la inclusión.

A lo largo de los años, el Hospital de Parapléjicos ha realizado varias campañas y en 2026 ha llevado a cabo la denominada En Bici Sí Pero Seguro, destinada a prevenir las lesiones medulares relacionadas con los accidentes de bicicleta y a promover una práctica responsable y segura del ciclismo.

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En 2025, el centro registró 1.232 ingresos y recibió a 233 nuevos pacientes de diferentes comunidades y fueron las caídas la principal causa traumática de ingreso, por delante de los accidentes de tráfico. EFE